Trotz Umbruch: Warnschuss vom Sturm-Gegner!

Nur mehr zwei Tage, dann eröffnet Sturm die neue Saison. Und zum Start wartet Dienstag (20.30) gleich ein Kracher. In der zweiten Qualirunde der Champions League geht es daheim gegen Heart of Midlothian. Michael Steinwender kennt die Schotten wie seine Westentasche, hat er doch eineinhalb Jahre für den Verein seine Knochen hingehalten.