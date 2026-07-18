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Trotz Umbruch: Warnschuss vom Sturm-Gegner!

Fußball National
18.07.2026 18:30
Michael Steinwender (li.) bestritt 47 Spiele für Heart of Midlothian.
Michael Steinwender (li.) bestritt 47 Spiele für Heart of Midlothian.(Bild: Hearts of Midlothian)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Nur mehr zwei Tage, dann eröffnet Sturm die neue Saison. Und zum Start wartet Dienstag (20.30) gleich ein Kracher. In der zweiten Qualirunde der Champions League geht es daheim gegen Heart of Midlothian. Michael Steinwender kennt die Schotten wie seine Westentasche, hat er doch eineinhalb Jahre für den Verein seine Knochen hingehalten.

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„Das Duell ist schwer einzuschätzen, Hearts hat nach der letzten Saison einen großen Umbruch gehabt. Das gesamte Trainerteam ist ja zu den Glasgow Rangers gewechselt, dazu wichtige Spieler“, erzählt der Burgenländer. Die starke Saison war Segen und Fluch zugleich.

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