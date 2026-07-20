Traumhaftes Flair – aber Linie der Referees störte

Was war vor der WM nicht über ein Turnier mit 48 Teilnehmern geunkt worden. Da seien zu viele schlechte Teams dabei, die nichts bei einer Endrunde zu suchen hätten. Dass diese Befürchtungen sich nicht bestätigten, war für mich das Schönste an dieser WM, der Großteil der Partien war hochinteressant. Einzig Curacaos Auftritt beim 1:7 gegen Deutschland war nicht WM-würdig, aber auch dieses Team hat sich hinterher gefangen, sogar einen Punkt geholt.