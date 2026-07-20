Mit „Mentalität eines Hais“ zum finalen Helden

„Es war Schicksal!“ Freudestrahlend frohlockte Ferran Torres in die Mikrofone. „Es stand geschrieben, dass wir diesen Titel holen sollen.“ Über 100 Profi-Tore hat er in seiner Karriere erzielt, sein insgesamt 116. war sicher sein mit Abstand wichtigstes. Und plötzlich durfte sich der 26-Jährige den großen Träumen, die er einst hegte, ganz nah fühlen.