Mit „Mentalität eines Hais“ zum finalen Helden

Einst wollte er der neue Cristiano Ronaldo werden, kam bei Manchester City aber nicht über die Reservistenrolle hinaus. Danach nahm Ferran Torres psychologische Hilfe in Anspruch, erfand sich neu – und wurde zumindest für einen Tag zum wichtigsten Fußballspieler der Welt.
„Es war Schicksal!“ Freudestrahlend frohlockte Ferran Torres in die Mikrofone. „Es stand geschrieben, dass wir diesen Titel holen sollen.“ Über 100 Profi-Tore hat er in seiner Karriere erzielt, sein insgesamt 116. war sicher sein mit Abstand wichtigstes. Und plötzlich durfte sich der 26-Jährige den großen Träumen, die er einst hegte, ganz nah fühlen.
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