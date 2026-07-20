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Rückkehr in die Wachau

„Major“ übernimmt! Maierhofer wird Krems-Trainer

Fußball National
20.07.2026 12:00
Der Überraschungscoup ist perfekt! Stefan Maierhofer übernimmt das Traineramt beim Kremser SC.
Der Überraschungscoup ist perfekt! Stefan Maierhofer übernimmt das Traineramt beim Kremser SC.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Die WM-Wochen hat Stefan Maierhofer als Experte im „Krone“-Team verbracht. Zeit zum Ausruhen gibt es jetzt für den „Major“ aber keine! Denn auf den 43-jährigen Niederösterreicher wartet ab sofort eine reizvolle Trainer-Aufgabe, er übernimmt beim Ex-Cupsieger Kremser SC. 

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Eigentlich war beim Traditionsverein in Krems alles auf Schiene für die neue Saison in der Regionalliga Ost. Nach dem Umbau und der Verjüngung der Mannschaft wollte man mit Philipp Zulechner als Trainer ins Rennen gehen. Doch nun ist in der Wachau alles anders! Denn Zulechner verabschiedet sich mitten in der Vorbereitung zum Zweitliga-Aufsteiger Voitsberg. Bei der Suche nach einem Nachfolger ist der KSC rund um Präsident Georg Stierschneider und Vize-Präsident Christian Russegger schnell und spektakulär zu einer Lösung gekommen: Stefan Maierhofer nimmt ab sofort auf dem Trainerstuhl Platz! 

Philipp Zulechner verlässt den Kremser SC nach wenigen Wochen, wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger ...
Philipp Zulechner verlässt den Kremser SC nach wenigen Wochen, wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger Voitsberg.(Bild: Philipp Zulechner)

Vom WM-Experten zum Kremser SC
„Eine super spannende Aufgabe. Ich kenne den Verein, es ist also nichts Unbekanntes für mich, ich weiß, wie der Kremser SC tickt“, erzählte Maierhofer der „Krone“. Für die er in den vergangenen Wochen mit viel Begeisterung, Expertise und Leidenschaft die WM-Ereignisse analysiert hat. „Die Arbeit rund um die WM bei der ‘Krone‘ hat mir extrem viel Spaß gemacht, sie war sehr intensiv, aber als zweifacher Jung-Papa ist man das frühe Aufstehen ja gewohnt.“ Genau mit dieser Begeisterung und Leidenschaft geht der langjährige Bundesliga- und ÖFB-Teamstürmer (19 Länderspiele, 1 Tor) nun an die Aufgabe in Krems heran.

Stefan Maierhofer war 2008 mit Rapid österreichischer Meister, 2012 holte er auch mit Salzburg ...
Stefan Maierhofer war 2008 mit Rapid österreichischer Meister, 2012 holte er auch mit Salzburg den Titel.(Bild: AP)

Am Samstag Cup-Duell mit Bundesliga-Aufsteiger
„Die Mannschaft ist gespickt mit guten, jungen Spielern aus der Akademie. Ich möchte ihnen meine Handschrift mitgeben. Wir wollen mit dem Ball eine klare Idee haben und ohne Ball ein unangenehmer Gegner sein“, skizzierte der 19-fache ÖFB-Teamstürmer und Ex-Premier-League-Legionär. Für den es eine Rückkehr zum KSC ist, bei dem er in der Saison 2022/23 Spielertrainer war. Von der damaligen Mannschaft ist mit dem 32-jährigen Simon Temper nur noch ein Leistungsträger an Bord. Die erste Aufgabe steht bereits vor der Tür, und die hat es in sich: Am Samstag (18.30 Uhr) kommt Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau für die Erstrunden-Partie im ÖFB-Cup nach Krems! Ein bestens gefülltes Stadion scheint nicht zuletzt aufgrund des neuen Trainers garantiert zu sein.    

Die Kremser Führungsriege Georg Stierschneider (rechts) und Christian Russegger mit Toni ...
Die Kremser Führungsriege Georg Stierschneider (rechts) und Christian Russegger mit Toni Polster.(Bild: Kremser SC/Bert Bauer)

Sprungbrett in den Profibereich
In der aktuellen Situation ist das Engagement in Krems für beide Seiten eine absolute Win-Win-Situation. Geografisch ist der KSC für Maierhofer, der mit seiner Familie in der Nähe von Tulln lebt, ebenfalls ideal. Es ist aber kein Geheimnis, dass er mittelfristig als Trainer im Profibereich anheuern möchte. Dem scheidenden Zulechner wollte Krems „keine Steine in den Weg legen“, als Schmerzensgeld gab‘s von Voitsberg auch eine Ablösezahlung.

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