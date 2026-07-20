„Major“ übernimmt! Maierhofer wird Krems-Trainer

Am Samstag Cup-Duell mit Bundesliga-Aufsteiger

„Die Mannschaft ist gespickt mit guten, jungen Spielern aus der Akademie. Ich möchte ihnen meine Handschrift mitgeben. Wir wollen mit dem Ball eine klare Idee haben und ohne Ball ein unangenehmer Gegner sein“, skizzierte der 19-fache ÖFB-Teamstürmer und Ex-Premier-League-Legionär. Für den es eine Rückkehr zum KSC ist, bei dem er in der Saison 2022/23 Spielertrainer war. Von der damaligen Mannschaft ist mit dem 32-jährigen Simon Temper nur noch ein Leistungsträger an Bord. Die erste Aufgabe steht bereits vor der Tür, und die hat es in sich: Am Samstag (18.30 Uhr) kommt Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau für die Erstrunden-Partie im ÖFB-Cup nach Krems! Ein bestens gefülltes Stadion scheint nicht zuletzt aufgrund des neuen Trainers garantiert zu sein.