Macron verurteilte Gewalttaten

Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte dem Élysée-Palast zufolge „auf das Schärfste“ die Gewalttaten und versicherte, dass sie nicht ungestraft bleiben würden. Olympique teilte mit, der Verein führe derzeit eine gründliche Untersuchung der Umstände durch, unter denen sich diese Vorfälle ereignet hätten. Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez schrieb auf X, dass die Umstände der Gewalttaten und der „Verhaltensweisen, die zu Hass aufstacheln“, lückenlos aufgeklärt werden müssten. Die Verursacher „auf beiden Seiten“ würden identifiziert, festgenommen und zur Rechenschaft gezogen. „Gewalt sowie Aufstachelung zum Rassenhass und Provokationen haben in unseren Stadien keinen Platz“, so Nuñez.