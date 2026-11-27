Mit gerade einmal 17 Jahren hatte sich Marquez 2010 in der 125er-Klasse erstmals zum Weltmeister gekrönt, 2012 gelang ihm das Kunststück auch in der Moto2. 2013 gab der Katalane sein Debüt in der Königsklasse, die er auf Anhieb gewann, sieben weitere MotoGP-Weltmeistertitel sollten folgen. Besonders emotional bleibt für Marquez wohl jener im Jahr 2025. Nachdem sich der Spanier 2020 eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte, war lange unklar, ob er überhaupt jemals wieder auf diesem Niveau fahren kann. Nach einer langen Leidenszeit ließ der Ducati-Pilot spätestens im Vorjahr alle Kritiker verstummen, mit dem Weltmeistertitel Nummer zehn sicherte sich Marquez nun wohl endgültig seinen Platz im Motorrad-Olymp.