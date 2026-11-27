Den einen war die Überraschung ins Gesicht geschrieben, die anderen hatten Tränen in den Augen. In Valencia ist der Rücktritt von MotoGP-Superstar Marc Marquez natürlich DAS große Thema ...
Das Rennen am Sonntag wird für Marquez das letzte sein, der zehnfache Weltmeister – acht Titel feierte er in der Königsklasse – wird seinen Helm nach dem Wochenende zur Seite legen.
Eine Meldung, die auch die meisten Piloten im Fahrerlager eiskalt erwischte. Jorge Martin etwa stand der Schock ins Gesicht geschrieben, bei Bruder Alex, Ducati-Boss Gigi Dall’Igna und den Fans des 33-Jährigen flossen die Tränen.
Nur Alex wusste davon
Die Entscheidung, seine aktive Karriere zu beenden, habe Marquez nach Motegi getroffen, der Einzige, dem er von seinen Plänen verriet, sei sein Bruder gewesen, wie er am Freitag offenbarte.
Mit gerade einmal 17 Jahren hatte sich Marquez 2010 in der 125er-Klasse erstmals zum Weltmeister gekrönt, 2012 gelang ihm das Kunststück auch in der Moto2. 2013 gab der Katalane sein Debüt in der Königsklasse, die er auf Anhieb gewann, sieben weitere MotoGP-Weltmeistertitel sollten folgen. Besonders emotional bleibt für Marquez wohl jener im Jahr 2025. Nachdem sich der Spanier 2020 eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte, war lange unklar, ob er überhaupt jemals wieder auf diesem Niveau fahren kann. Nach einer langen Leidenszeit ließ der Ducati-Pilot spätestens im Vorjahr alle Kritiker verstummen, mit dem Weltmeistertitel Nummer zehn sicherte sich Marquez nun wohl endgültig seinen Platz im Motorrad-Olymp.
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