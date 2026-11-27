Jetzt ist es so weit: Der am 22. Oktober 2026 im Wiener Landesgericht zu drei Jahren unbedingt im Gefängnis verurteilte Kabarettist Günther Paal hat die Aufforderung zum Haftantritt entgegengenommen. Jetzt hat er einen Monat lang Zeit, seine Strafe anzutreten.
Am 20. November hat der Richter die Aufforderung zum Haftantritt abgefertigt, am Mittwoch hat „Gunkl“ diese dann persönlich entgegengenommen. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der „Krone“. Jetzt hat der wegen sexuellen Missbrauchs eines Kleinkindes und wegen Besitz und Weitergabe von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger verurteilte 64-Jährige einen Monat Zeit, um diese anzutreten.
Die Frist verlängert sich durch die Feiertage
In dem Schreiben wird Paal aufgefordert, „sich binnen eines Monats nach Zustellung während der Amtsstunden in der Justizanstalt Simmering einzufinden“, sprich vor dem 25. Dezember.
Nachdem der 25. Dezember und der 26. Dezember Feiertage sind und letzterer auf einen Samstag fällt, verlängert sich diese Frist. Somit ist der 28. Dezember der Stichtag! Natürlich kann sich Paal aber auch schon vor Weihnachten, im Grunde ab sofort, im Gefängnis einfinden. Silvester sitzt er jedenfalls ein.
In der Justizanstalt Simmering wird Paal vermutlich nicht lange bleiben. Die Generaldirektion für Vollzugsangelegenheiten entscheidet, wo die Gefängnisstrafe abgesessen wird. Am wahrscheinlichsten ist die Justizanstalt Sonnberg in Niederösterreich, die auf den Strafvollzug und die Behandlung von Sexualstraftätern spezialisiert ist.
Für Fußfessel braucht er Geduld
Als Sexualstraftäter muss Paal warten, bis er – wenn überhaupt – in den elektronisch überwachten Hausarrest wechseln kann. Er muss mindestens 18 Monate einsitzen, bis er einen Antrag darauf stellen kann – und auch dann ist man sehr restriktiv.
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