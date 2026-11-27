Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Matheo möchte zusammen mit seiner Schwester die Welt entdecken. Der junge Kater ist verspielt und neugierig. Er kennt derzeit nur Wohnungshaltung, würde sich über Freigang aber genauso freuen. Tel.: 0664/8485571.
Baide sollte zu reptilienkundigen Menschen kommen oder zu gut vorbereiteten Einsteigern genommen werden, die ein artgerechtes Terrarium mit vielen Kletter- und Versteckmöglichkeiten besitzen. Wer nimmt den zwei Monate alten Kronengecko auf? Tel.: 0732/247887.
Klopfer spitzt seine Ohren nach einem naturnahen Zuhause. Das einjährige Kaninchen würde gerne einen Gefährten mitbringen, oder zu einem bereits vorhandenen Artgenossen ziehen. Tel.: 0664/8485571.
Heidi schätzt die Ruhe sehr, sie sollte auf einen ruhigen Platz ohne Kleinkinder und Trubel kommen. Die zweijährige Katze hat einen verkürzten Schwanz, was vermutlich von einem Unfall herrühren dürfte. Heidi ist an Freigang gewöhnt. Tel.: 0664/8485571.
Luna begeistert mit ihrem Charme und gelegentlichem Dickschädel. Die zweijährige American Bully-Hündin liebt gemütliche Spaziergänge, wobei auf gelenkschonende Bewegung geachtet werden sollte. Aufgrund einer Futtermittel- und Milbenallergie benötigt sie besondere Rücksichtnahme. Tel.: 0732/247887.
Nelly begegnet Fremden misstrauisch. Sie braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Trotz ihrer zehn Lebensjahre verhält sich die Staffordhündin noch aktiv und lernfreudig. Gesucht werden rasseerfahrene Personen, die ihr klare Strukturen bieten können. Tel.: 0732/247887.
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