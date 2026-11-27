Schnee auf der Photovoltaikanlage sorgt bei vielen Hausbesitzern für Unsicherheit. Doch wer jetzt vorschnell zur Schaufel greift, riskiert Schäden an den Modulen und gefährdet sich selbst. Warum Abwarten oft die bessere Lösung ist, wann eine Schneeräumung sinnvoll wird und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten.
Ausgerechnet wenn die Sonne im Winter ohnehin Mangelware ist, legt sich eine dicke Schneedecke über die Photovoltaikanlage. Für viele Hausbesitzer stellt sich dann die bange Schaufel holen oder auf den nächsten Sonnenstrahl warten? Die gute Nachricht: Meist ist Letzteres die bessere Wahl. Denn bei Dachneigungen über 30 Grad rutscht der Schnee häufig von selbst ab. Sobald die ersten Sonnenstrahlen die Module erwärmen, kommt die weiße Pracht ins Gleiten. Rahmenlose Glas-Glas-Module haben dabei einen Vorteil: Auf ihrer glatten Oberfläche kann der Schnee besonders gut abrutschen. Selbst eine dünnere Schneedecke von zehn bis 15 Zentimetern lässt oft noch diffuses Licht durch, sodass die Stromproduktion nicht unbedingt vollständig zum Erliegen kommt.
Doch was, wenn mehr Schnee liegt?
Bei mehr als ausgiebiger weißer Pracht oder flachen Dächern kann – besonders in schneereichen Gebirgsregionen eine fachgerechte Räumung sinnvoll sein. Doch Vorsicht: Schaufeln, Metallwerkzeuge und Kratzen können die empfindlichen Module beschädigen. Empfehlenswert sind weiche Teleskopbesen – möglichst vom Boden aus eingesetzt. Bei steilen Dächern – Profis beauftragen! Ein Sturz vom Dach ist jedenfalls ein viel zu hoher Preis für ein paar Kilowattstunden!
Moderne Photovoltaikmodule besitzen Bypass-Dioden, die verschneite Zellbereiche überbrücken. So können die übrigen Solarzellen weiter Strom liefern. Gleichzeitig verhindern sie gefährliche Überhitzungen, sogenannte Hotspots. Auch bei der Montage ist Wintertauglichkeit gefragt: Alurahmen können das Abrutschen durch gefrierendes Schmelzwasser behindern. Schneefanggitter wiederum müssen ausreichend Abstand zu den Modulen haben, damit sie bei tief stehender Wintersonne keinen Schatten werfen. Ihre Befestigung muss zudem enormen Schneelasten standhalten.
Sie denken über eine Photovoltaikanlage nach?
Ob im Sommer oder Winter – eine gut geplante Photovoltaikanlage kann dabei helfen, die eigenen Stromkosten langfristig zu senken. Welche Lösung für Ihr Dach sinnvoll ist und welches Einsparpotenzial besteht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Experten von Krone Sonne informieren Sie gerne in einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch über Ihre Möglichkeiten.