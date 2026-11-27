Ausgerechnet wenn die Sonne im Winter ohnehin Mangelware ist, legt sich eine dicke Schneedecke über die Photovoltaikanlage. Für viele Hausbesitzer stellt sich dann die bange Schaufel holen oder auf den nächsten Sonnenstrahl warten? Die gute Nachricht: Meist ist Letzteres die bessere Wahl. Denn bei Dachneigungen über 30 Grad rutscht der Schnee häufig von selbst ab. Sobald die ersten Sonnenstrahlen die Module erwärmen, kommt die weiße Pracht ins Gleiten. Rahmenlose Glas-Glas-Module haben dabei einen Vorteil: Auf ihrer glatten Oberfläche kann der Schnee besonders gut abrutschen. Selbst eine dünnere Schneedecke von zehn bis 15 Zentimetern lässt oft noch diffuses Licht durch, sodass die Stromproduktion nicht unbedingt vollständig zum Erliegen kommt.