Die heimischen Ski Alpin-Asse wollen bei den Übersee-Rennen endlich abliefern! Nach den ersten drei Weltcup-Stationen ist die Zwischenbilanz mager – nur ein dritter Platz von Katharina Truppe beim Slalom in Levi steht bisher zu Buche. Die Damen rund um Truppe wollen in Killington und Marco Schwarz und Co. in Copper Mountain nun voll angreifen. In „Sportkrone Inside: Ski“ sprechen Moderatorin Michaela Mayer und die Ski-Experten Alex Hofstetter und Philipp Scheichl außerdem über die ÖSV-Adler, die beim Auftakt mit starken Leistungen überzeugt haben und über Anna Gasser, die beim Big-Air-Spektakel in Innsbruck in ihre Abschiedssaison geht.