Die Taliban haben im Norden Afghanistans einen weiteren Schritt zur völligen Auslöschung der weiblichen Identität gesetzt. In der Nordprovinz Balch strich die Regierung die Vornamen von Frauen aus allen offiziellen Papieren – vom Ausweis bis zur Krankenakte.
Was hierzulande unvorstellbar scheint, ist für unzählige Frauen in Afghanistan mittlerweile Realität: Sie existieren – auf dem Papier – nicht mehr. Aus Fatima oder Noor wird künftig schlicht „Bibi“, wie internationale Medien übereinstimmend berichten.
Konkret müssen Beamte und Spitalspersonal künftig den echten Namen von Frauen auf Rezepten, Krankenakten und Formularen zwingend weglassen. Solche absurden, lokalen Schikanen sind unter dem Taliban-Regime oft nur der grauenhafte Vorbote für baldige, landesweite Verbote.
Aktivisten schlagen Alarm
Die Praxis wurzelt in alten Stammessitten: Frauennamen in der Öffentlichkeit auszusprechen galt lange als respektlos gegenüber Ehemann und Kindern.
Zwar gilt „Bibi“ (bedeutet wörtlich „Großmutter“ oder „ältere Frau“) in Afghanistan traditionell als Respektsbekundung, doch afghanische Aktivistinnen schlagen verzweifelt Alarm. Die flächendeckende Zwangsumbenennung sei ein gezielter Akt der Entmenschlichung und raube jede Individualität. Noch erschütternder: Laut Zeugenaussagen werden manche Afghaninnen auf den Behörden gar mit abfälligen Tiernamen wie „Ziege“ oder „Vieh“ gebrandmarkt. Das ist kein konservativer Brauch mehr, sondern die systematische Degradierung der Frau zum bloßen Objekt.
144 Dekrete gegen Frauen
Die Verordnung ist der neueste Versuch der Taliban, Frauen aus der Öffentlichkeit auszuradieren. Seit 2021 prasselte eine Lawine von 144 Dekreten auf sie ein. Mädchen über zwölf Jahren dürfen nicht zur Schule, Frauen können ohne Ehemann nicht aus dem Haus, nicht öffentlich sprechen, dürfen sich nur von Ärztinnen untersuchen lassen – und nun auch nicht mehr ihren Namen tragen. „Die Fundamentalisten sind äußerst kreativ, wenn es um das Streichen von Rechten geht“, schildert die Aktivistin Laleh Osmany.
„Vorerst gilt die Maßnahme lokal, aber es ist ein Test“, warnt die Aktivistin, die mittlerweile in Deutschland lebt, gegenüber der Zeitung „El País“. Ohne internationalen Aufschrei könnte das Gesetz bald landesweit gelten.
Die Konsequenzen sind gravierend: „Stellen Sie sich ein Krankenhaus vor, in dem Dutzende Rezepte alle ,Bibi‘ heißen“, warnte Osmany. Verwechslungen von Diagnosen und Medikationen werden enorm wahrscheinlich – besonders besorgniserregend, da Frauen ohnehin nicht von männlichen Ärzten untersucht werden dürfen und Mädchen durch Bildungsverbote nicht Gesundheitsberufe erlernen können. Das Risiko: Afghanische Frauen verlieren komplett Zugang zu medizinischer Versorgung.
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