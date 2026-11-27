144 Dekrete gegen Frauen

Die Verordnung ist der neueste Versuch der Taliban, Frauen aus der Öffentlichkeit auszuradieren. Seit 2021 prasselte eine Lawine von 144 Dekreten auf sie ein. Mädchen über zwölf Jahren dürfen nicht zur Schule, Frauen können ohne Ehemann nicht aus dem Haus, nicht öffentlich sprechen, dürfen sich nur von Ärztinnen untersuchen lassen – und nun auch nicht mehr ihren Namen tragen. „Die Fundamentalisten sind äußerst kreativ, wenn es um das Streichen von Rechten geht“, schildert die Aktivistin Laleh Osmany.