Mehr als 20 Gläubiger betroffen

Derzeit ist der Geschäftsbetrieb an beiden Standorten noch aufrecht und es gibt offene Aufträge, die noch nicht abgearbeitet wurden. Wann das Gericht über die Eröffnung des Verfahrens entscheidet, ist noch offen. Ab diesem Zeitpunkt entscheidet die Insolvenzverwaltung über alle weiteren Schritte – insbesondere über einen möglichen Fortbetrieb und den Umgang mit offenen Aufträgen. Die Verbindlichkeiten der Höttges GmbH belaufen sich auf rund 970.000 Euro. Betroffen sind voraussichtlich mehr als 20 Gläubigern. Dem gegenüber steht ein Inventar mit einem Buchwert von etwa 590.000 Euro.