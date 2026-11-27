Das Einrichtungshaus Höttges in Dornbirn ist in finanzielle Schieflage geraten und muss Konkurs anmelden. Ursache sind laut Geschäftsführung deutliche Umsatzrückgänge in den vergangenen Jahren.
Die Höttges GmbH aus Dornbirn und die Höttges Windows GmbH mit Standort Wien haben am Freitag den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Beide Interior-Design- und Möbelunternehmen verzeichneten in den vergangenen Jahren aufgrund der angespannten Marktlage deutliche Umsatzrückgänge, während die laufenden Fixkosten durch Energie- und Personalkosten weiter anstiegen. Beantragt wird ein Insolvenzverfahren ohne Sanierungsplan.
„Ich habe in den vergangenen Monaten mit voller Kraft versucht, das Unternehmen zu retten. Am Ende musste ich aber erkennen, dass ein wirtschaftlich tragfähiger Fortbetrieb unter diesen Voraussetzungen nicht sinnvoll möglich ist“, erklärt Geschäftsführerin Nicole Wührer. Von der Insolvenz betroffen sind acht Mitarbeitende der Höttges GmbH in Dornbirn sowie eine Mitarbeiterin der Höttges Windows GmbH in Wien. Ihre Löhne und Gehälter sind bis dato bezahlt. Ansprüche ab der Verfahrenseröffnung sind über den Insolvenz-Entgelt-Fonds gesetzlich abgesichert.
Mehr als 20 Gläubiger betroffen
Derzeit ist der Geschäftsbetrieb an beiden Standorten noch aufrecht und es gibt offene Aufträge, die noch nicht abgearbeitet wurden. Wann das Gericht über die Eröffnung des Verfahrens entscheidet, ist noch offen. Ab diesem Zeitpunkt entscheidet die Insolvenzverwaltung über alle weiteren Schritte – insbesondere über einen möglichen Fortbetrieb und den Umgang mit offenen Aufträgen. Die Verbindlichkeiten der Höttges GmbH belaufen sich auf rund 970.000 Euro. Betroffen sind voraussichtlich mehr als 20 Gläubigern. Dem gegenüber steht ein Inventar mit einem Buchwert von etwa 590.000 Euro.
Die Höttges GmbH hat ihren Sitz seit über 50 Jahren in Dornbirn und ist mit einem über 1200 Quadratmeter großen Showroom im Bereich Einrichtung, Designermöbel und Innenarchitektur tätig. Die Höttges Windows GmbH wurde im März 2022 in Wien gegründet und verbindet auf zwei Ebenen und rund 400 Quadratmetern einen Schauraum für Designmöbel mit einem Atelier und Planungsstudio für Interior Design.
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