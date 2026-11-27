Ist das etwa eine Bagger-Wette?

Der Show-Klassiker kehrt nach einer längeren Pause am 5. Dezember zurück ins Fernsehen. Moderiert wird die Sendung diesmal – und vorerst einmalig – von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz von der Band Tokio Hotel. Die Brüder hatten durchblicken lassen, dass sie bei der Gästeauswahl ordentlich mitreden werden. „Wir dürfen uns schon unsere Traumshow auch selbst zusammenpacken“, hatte Bill Kaulitz erklärt. Die Zwillinge treten die Nachfolge von Thomas Gottschalk an, der das Format zuletzt 2023 moderiert hatte.