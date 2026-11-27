Die berühmteste Couch im deutschen TV füllt sich und jetzt wurde bekannt, dass auch eine Österreicherin bei der „Wetten, dass..?“-Sondersendung mit Bill und Tom Kaulitz mit dabei sein wird: Schauspiel-Shootingstar Lili Epply kommt gemeinsam mit ihrem Serienkollegen Heino Ferch.
Die gebürtige Wienerin gilt als eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente der österreichischen Theater- und Filmlandschaft. Sie hat sich in den letzten Jahren sowohl auf renommierten deutschsprachigen Bühnen als auch in internationalen Film- und Serienproduktionen etabliert.
Am 5. Dezember wird sie in der Sendung „Wetten, dass..?“, die einmalig von den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz moderiert wird, mit Heino Ferch die gemeinsame Dramaserie „Die falsche Tochter“ promoten. Dabei werden die beiden vermutlich auch Paten einer Wette sein. Welcher, ist aber noch geheim.
Grönemeyer stellt neuen Song vor
Als Wettpatin kommt auch Sängerin Nina Chuba in die Show, die laut Ankündigung eine „besondere musikalische Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gepäck“ hat Sänger Herbert Grönemeyer soll einen neuen Song vorstellen – seitens ZDF spricht man von einer „TV-Premiere“.
Der britische Singer-Songwriter Jamie Miller werde zudem seinen Hit „Babydoll“ vortragen. Außerdem kommen der Komiker Tedros „Teddy“ Teclebrhan und der Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer zu der Sendung in Halle an der Saale. Bereits bekannt war, dass US-Filmstar Dwayne „The Rock“ Johnson („Fast & Furious 8“) mit Kevin Hart den Kaulitz-Brüdern die Aufwartung macht.
Ist das etwa eine Bagger-Wette?
Der Show-Klassiker kehrt nach einer längeren Pause am 5. Dezember zurück ins Fernsehen. Moderiert wird die Sendung diesmal – und vorerst einmalig – von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz von der Band Tokio Hotel. Die Brüder hatten durchblicken lassen, dass sie bei der Gästeauswahl ordentlich mitreden werden. „Wir dürfen uns schon unsere Traumshow auch selbst zusammenpacken“, hatte Bill Kaulitz erklärt. Die Zwillinge treten die Nachfolge von Thomas Gottschalk an, der das Format zuletzt 2023 moderiert hatte.
Welche Wetten im Detail präsentiert werden, lassen das ZDF und der ORF noch offen. Es gibt aber immerhin erste – etwas blumige – Andeutungen. Ein Mann etwa werde Haien „ordentlich auf den Zahn“ fühlen und sich dabei „ganz auf sein Gespür“ verlassen.
Auch angekündigt wird ein Kandidat, der „trotz schwerem Gerät eine ruhige Kugel“ schiebe und dafür sorge, dass „ein ganz besonderes Gefährt bei ,Wetten, dass..?‘ auch in dieser Ausgabe nicht“ fehlen werde. Für Kenner der Show dürfte das stark nach einer Bagger-Wette klingen. Das Wett-Genre gehört zur Tradition des Formats.
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