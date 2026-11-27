Ganze 38 Cent. So viel ist dem Bund ein Besucher der Seefestspiele Mörbisch wert. In der Oper im Steinbruch sind es 1,66 Euro. In Bregenz dagegen 12,12 Euro, bei den Tiroler Festspielen in Erl sogar 83,33 Euro. Pro Kopf fließt nach Erl also rund das 219-Fache von dem, was in Mörbisch ankommt. So hat es die Landesholding Burgenland aus der Transparenzdatenbank errechnet.