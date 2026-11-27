Mamma Mia! Pro Besucher bekommen die Seefestspiele in Mörbisch 38 Cent vom Bund, die Tiroler Festspiele in Erl dagegen mehr als 83 Euro. Im Burgenland spricht man daher von Benachteiligung und schließt sogar eine Klage gegen das von Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler geführte Kulturministerium nicht aus.
Ganze 38 Cent. So viel ist dem Bund ein Besucher der Seefestspiele Mörbisch wert. In der Oper im Steinbruch sind es 1,66 Euro. In Bregenz dagegen 12,12 Euro, bei den Tiroler Festspielen in Erl sogar 83,33 Euro. Pro Kopf fließt nach Erl also rund das 219-Fache von dem, was in Mörbisch ankommt. So hat es die Landesholding Burgenland aus der Transparenzdatenbank errechnet.
In absoluten Zahlen ist das Gefälle ebenso krass: Für Mörbisch sind heuer 40.000 Euro Bundesförderung vorgesehen, für den Steinbruch in St. Margarethen 150.000 Euro. Bregenz soll laut Transparenzdatenbank 3,3 Millionen Euro bekommen, Erl 1,1 Millionen. Die beiden größten Freiluftbühnen im Osten erhalten zusammen also nicht einmal ein Sechstel von Erl.
Seit sieben Jahren eingefroren
Dabei locken die burgenländischen Festivals rund 250.000 Besucher pro Jahr an, allein „Ein Käfig voller Narren“ in Mörbisch heuer mehr als 100.000. Auf die Förderung wirkt sich das nicht aus. Laut Kulturministerium ist sie für beide Bühnen seit 2020 „konstant“, also sieben Jahre ohne einen Cent Teuerungsausgleich.
„Die Unterschiede bei den Förderungen werfen Fragen auf. Wir wollen eine Gleichbehandlung“, sagt Claudia Priber, Chefin der Kultur-Betriebe Burgenland. Sie erinnert an einen einstimmigen Beschluss der Landeskulturreferenten vor drei Jahren. Damals wurde ein Förderfonds für wirtschaftlich und touristisch relevante Festivals gefordert. Passiert ist seither nichts. Matthias Grün, Eigentümervertreter der SBS Opernbetriebe, legt nach: „Wir wollen keine Sonderbehandlung, sondern faire und nachvollziehbare Kriterien für alle Kulturstandorte in Österreich.“
Rot gegen Rot
Im Fall einer Benachteiligung schließt das rot-regierte Land auch rechtliche Schritte gegen das rot-geführte Ministerium nicht aus. Brisant ist, wer sich in dem „Kultur-Zoff“ indirekt gegenübersteht. Zuständig ist das Kulturministerium von SPÖ-Chef Andreas Babler, die Beschwerde kommt aus dem Burgenland von Hans Peter Doskozil, Bablers innerparteilichem Dauerrivalen. Über das Förderansuchen für 2027 wird gerade verhandelt.
Das sagt das Ministerium
Im Kulturministerium verweist man auf die Einzelprüfung jedes Antrags. Entscheidend seien unter anderem Gesamtkonzept, „ästhetische Ausrichtung“, Eigentumsverhältnisse, Publikum, „Wirkungspotenzial“ und „soziale Nachhaltigkeit“. Festivals, die „auf den ersten Blick ähnlich erscheinen“, unterschieden sich „bei genauerem Hinsehen oft deutlich“. Der Bund decke nur den „tatsächlich notwendigen Förderungsbedarf“. Wenn andere Gebietskörperschaften betroffen sind, sollen diese „angemessen“ mitzahlen. Über das Ansuchen für 2027 sei noch nicht entschieden, mit dem Land fänden „laufend Gespräche statt“.
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