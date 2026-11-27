Aus dem Nichts ins Adler-Rampenlicht! Raffael Zimmermann flog bei seinem Weltcup-Debüt dreimal aufs Stockerl. Das ist seit 47 Jahren keinem Springer mehr gelungen. Lesen Sie, warum er erst mit 23 den Durchbruch schaffte, wer ihn als Bub für das Springen begeisterte, was er mit dem Preisgeld plant.