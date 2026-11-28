In der Vorarlberger Gemeinde Klaus haben die ÖBB die Haltestelle saniert und dabei auch Wert auf eine ökologische Bauweise gelegt. Die Investition hatte ein Volumen von über 20 Millionen Euro.
Nach rund dreieinhalb Jahren Bauzeit ist die umfassende Modernisierung der ÖBB-Haltestelle Klaus abgeschlossen: Zwei neue Lifte, eine 25 Meter lange Personenunterführung und zwei vollständig erneuerte Bahnsteige mit einer Höhe von 55 Zentimetern sollen für kurze, komfortable und barrierefreie Wege sorgen. Besonders profitieren sollen davon nicht nur Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sondern auch Familien mit Kinderwagen, Reisende mit Gepäck und Fahrgäste mit Drahteseln.
Insgesamt wurden rund 23 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Haltestelle investiert. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsmittel. Auf beiden Seiten der Bahn wurden die Vorplätze neu gestaltet. Vier überdachte Buskanten, zwei Kurzparkplätze für den Bring- und Holverkehr, 40 Park&Ride-Stellplätze sowie umfangreiche Fahrradangebote erleichtern den Wechsel zwischen den Verkehrsmitteln. Für Räder stehen 128 überdachte Abstellplätze sowie 56 geschlossene Fahrradboxen zur Verfügung. Dazu kommen 16 überdachte Stellplätze für einspurige Kraftfahrzeuge.
Neues Cafe
Das Haltestellengebäude aus dem Jahr 1958 blieb erhalten. Es wurde saniert und zum Tagescafé mit eigener Rösterei als Treffpunkt umgestaltet, auch eine WC-Anlage für Kunden wurde dort untergebracht. Damit wird vorhandene Bausubstanz einem neuen Nutzen zugeführt und die Aufenthaltsqualität rund um die Haltestelle verbessert.
Übrigens, beim verarbeiteten Beton wurde ein neuer Weg eingeschlagen. In Klaus wurden rund 1115 Kubikmeter sogenannter Klimabeton eingesetzt. Dem Beton wird technischer Kohlenstoff beigemischt, wodurch CO₂ dauerhaft gespeichert werden kann. Insgesamt konnten damit rund 20 Tonnen CO₂ gebunden werden.
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