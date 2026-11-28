Insgesamt wurden rund 23 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Haltestelle investiert. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsmittel. Auf beiden Seiten der Bahn wurden die Vorplätze neu gestaltet. Vier überdachte Buskanten, zwei Kurzparkplätze für den Bring- und Holverkehr, 40 Park&Ride-Stellplätze sowie umfangreiche Fahrradangebote erleichtern den Wechsel zwischen den Verkehrsmitteln. Für Räder stehen 128 überdachte Abstellplätze sowie 56 geschlossene Fahrradboxen zur Verfügung. Dazu kommen 16 überdachte Stellplätze für einspurige Kraftfahrzeuge.