In ganz Europa gibt es derzeit keine Mannschaft, die so effizient ist wie Rapid Wien, was das Toreschießen anbelangt. Heute (19.30) gastieren die Hütteldorfer im Ländle. Und im ausverkauften Reichshofstadion hofft Austria Lustenau dennoch auf die große Sensation.
Dominik Weixelbraun kennt den heutigen Gegner zur Genüge. Schließlich ist der 22-jährige Angreifer Leihspieler von Rapid, fühlt sich aber mittlerweile in Lustenau pudelwohl. Was den Rekordmeister in dieser Saison so stark macht? „Die Mannschaft ist noch kompakter geworden. Jeder kämpft für jeden. Es gibt derzeit einfach nichts Negatives, was die Stimmung trüben könnte.“
Im Vorjahr war der sechsfache Saisontorschütze der Lustenauer noch selbst Teil des Rapid-Teams. „Da ist uns auch ein hervorragender Start gelungen, aber nach der Länderspielpause kam der große Knick. Den haben sie heuer nicht.“ Die Performance ist tatsächlich beeindruckend. Laut der neuesten Auswertung des unabhängigen Forschungszentrums CIES Football Observatory ist derzeit kein anderer Klub in Europa so effizient wie Rapid. Die Hütteldorfer brauchen durchschnittlich nur 4,46 Schüsse, um ein Tor zu erzielen. Damit liegen sie unter den Klubs aus 32 europäischen Topligen vor dem FC Barcelona (4,88) und dem AC Milan (5,39) an der Spitze. Kein Team ist derzeit also gefährlicher.
Der Hauptgrund dafür liegt an der Qualität der herausgespielten Chancen. „Rapid ist keine Mannschaft, die aus 30 Metern ihre Tore macht, sondern sie suchen spielerische Lösungen“, weiß auch Lustenau-Trainer Markus Mader. „Wenn sie mal am Kombinieren sind, sind sie kaum aufzuhalten“, ergänzt Weixelbraun.
Tiefer Boden als Vorteil?
Lustenau hat beim Hinspiel in Wien diese bittere Erfahrung gemacht. „Vor dem ersten Tor haben sie 22 Pässe gespielt, ohne dass wir sie attackiert haben.“ Mehr braucht es nicht, um die Rollenverteilung im heutigen Spiel zu beschreiben. Erfreulich aus Lustenauer Sicht ist, dass die Sun Minimeal-Arena trotz kalter Temperaturen und der unattraktiven Anspielzeit (19.30) ausverkauft ist. „Der Boden wird sicher tief sein. Vielleicht kommt uns das auch ein wenig entgegen“, hofft Weixelbraun wie seine Teamkollegen auf die große Sensation. Nach den zwei jüngsten Siegen ist das Selbstvertrauen da. Auch im Wissen, dass man gegen Rapid eigentlich nichts verlieren kann.
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