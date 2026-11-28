Tiefer Boden als Vorteil?

Lustenau hat beim Hinspiel in Wien diese bittere Erfahrung gemacht. „Vor dem ersten Tor haben sie 22 Pässe gespielt, ohne dass wir sie attackiert haben.“ Mehr braucht es nicht, um die Rollenverteilung im heutigen Spiel zu beschreiben. Erfreulich aus Lustenauer Sicht ist, dass die Sun Minimeal-Arena trotz kalter Temperaturen und der unattraktiven Anspielzeit (19.30) ausverkauft ist. „Der Boden wird sicher tief sein. Vielleicht kommt uns das auch ein wenig entgegen“, hofft Weixelbraun wie seine Teamkollegen auf die große Sensation. Nach den zwei jüngsten Siegen ist das Selbstvertrauen da. Auch im Wissen, dass man gegen Rapid eigentlich nichts verlieren kann.