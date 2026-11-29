Vom Pass her mag Eileen Campbell gerade einmal ein bisschen über 10 Jahre alt sein, eine echte Vorarlbergerin ist sie aber dennoch seit jeher, auch wenn ihr Name dann und wann einmal für Verwirrung sorgt. Aus dem rot-weiß-roten Team ist sie seit bald vier Jahren nicht wegzudenken, weder Irene Fuhrmann noch Alexander Schriebl oder Lars Söndergaard kamen oder kommen vorbei an unserer Nummer 7. sportkrone.at hat Eileen nun in Berlin besucht, wo sie in der Bundesliga für den 1. FC Union Berlin aufläuft – in Teil 1 unseres Interviews spricht die 26-Jährige u.a. darüber, wie es für sie gewesen ist, aus dem beschaulich-ruhigen Ländle in die nie schlafende Großstadt Berlin zu kommen, ihre Gemeinsamkeiten mit ÖFB-Teamstar David Alaba, die Begeisterung der Fans für für die („eiserne“) Profi-Mannschaft der Frauen und über ihre Trainerin, die vor Kurzem Geschichte geschrieben hat ...