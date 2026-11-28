Staatsanwältin Konstanze Erath kauft ihm die Geschichte vom unbedarften Mitläufer nur bedingt ab. Angesichts der erdrückenden Beweislage sei das Geständnis jedenfalls klug gewesen. Auch in Sachen Waffen hatte der Mann ein recht eigenwilliges Verständnis von Verboten. Obwohl gegen ihn bereits ein Waffenverbot bestand, stellten Ermittler bei einer Hausdurchsuchung zwei Messer und einen Schlagring sicher. Seit März sitzt der 21-Jährige in Untersuchungshaft. Dort habe er sich erstmals eingehend mit Hitler und dem Nationalsozialismus beschäftigt. Sein Verteidiger sieht darin einen glaubwürdigen Sinneswandel und verweist auf die Reue seines Mandanten.