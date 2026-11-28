Er wollte bei seinen Freunden Eindruck schinden, sagte ein 21-jähriger Vorarlberger am Freitag vor dem Schwurgericht in Feldkirch. Doch die Staatsanwältin nimmt dem jungen Mann die Rolle des Mitläufers nicht ganz ab. Hinzu kommt illegaler Waffenbesitz.
„Ich war einfach dumm.“ Mit diesen vier Worten versuchte am Freitag ein 21-Jähriger vor dem Schwurgericht in Feldkirch zu erklären, was ihn nun für insgesamt eineinhalb Jahre hinter Gitter bringen wird: Der junge Mann wollte nach eigenen Angaben „auch cool sein“. Was er damals unter Coolness verstand, beschäftigt nun die Justiz.
Dreifach Vorbestrafter „an die falschen Freunde geraten“
Zwischen April 2025 und Februar dieses Jahres hatte sich der bereits dreifach Vorbestrafte in Lustenau wiederholt nationalsozialistisch betätigt. Hitlergrüße, positive Äußerungen über den Diktator, ein Hakenkreuz im Schnee und einschlägige Inhalte auf seinem Handy zeichnen ein wenig schmeichelhaftes Bild des jungen Erwachsenen. Hitler verehrt habe er allerdings nie, versichert der Angeklagte. Vielmehr sei er an die falschen Freunde geraten.
Staatsanwältin Konstanze Erath kauft ihm die Geschichte vom unbedarften Mitläufer nur bedingt ab. Angesichts der erdrückenden Beweislage sei das Geständnis jedenfalls klug gewesen. Auch in Sachen Waffen hatte der Mann ein recht eigenwilliges Verständnis von Verboten. Obwohl gegen ihn bereits ein Waffenverbot bestand, stellten Ermittler bei einer Hausdurchsuchung zwei Messer und einen Schlagring sicher. Seit März sitzt der 21-Jährige in Untersuchungshaft. Dort habe er sich erstmals eingehend mit Hitler und dem Nationalsozialismus beschäftigt. Sein Verteidiger sieht darin einen glaubwürdigen Sinneswandel und verweist auf die Reue seines Mandanten.
Unbedingte Haftstrafe bereits rechtskräftig
Das Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richterin Sabrina Tagwercher verhängt zwölf Monate unbedingte Haft. Hinzu kommen sechs Monate aus einer widerrufenen bedingten Vorstrafe. Das Urteil ist rechtskräftig. Bleibt zu hoffen, dass der junge Mann künftig besser darüber Bescheid weiß, was es bedeutet, Rückgrat zu zeigen, statt vor den falschen Leuten strammzustehen.
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