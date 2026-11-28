Im Rahmen der Aktion „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ luden die Fachhochschule Vorarlberg und der WirkRaum der Caritas zu einem Schweigemarsch durch Dornbirn. Auch eine Ausstellung zum Thema wurde eröffnet.
Der mutmaßliche Femizid in Satteins erschüttert Vorarlberg und macht deutlich, wie aktuell und dringlich das Thema Gewalt an Frauen ist. Österreichweit wurden heuer bereits 20 Frauen aufgrund ihres Geschlechts ermordet, 91 Frauen wurden Opfer schwerer Gewalt. Um der Betroffenen zu gedenken und ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen, beteiligten sich am Donnerstag rund 75 Menschen am Schweigemarsch von der Fachhochschule Vorarlberg (Dornbirn) zum WirkRaum der Caritas.
„Mit dem Schweigemarsch setzen wir ein Zeichen der Solidarität mit Betroffenen und zeigen, dass Gewalt an Frauen uns alle angeht. Gemeinsam treten wir für eine Gesellschaft ein, in der Frauen sicher leben können und Gewalt keinen Platz hat“, betonte die Mitorganisatorin Desiree Schlatter-Schröcker von der Stabstelle Diversität der FH.
Bei der anschließenden Mahnwache im WirkRaum standen betroffene Frauen und ihre Geschichten im Mittelpunkt. Die Berichte – vorgetragen von Studentinnen der einzelnen FHV-Fachbereiche – verdeutlichen eindrücklich, wie unterschiedlich und oft schleichend Gewaltbeziehungen entstehen und wie schwer es für betroffene Frauen ist, sich aus diesen Beziehungen zu befreien. „Die Texte berühren und rütteln auf, weil sie Zahlen und Statistiken Gesichter und Stimmen geben“, erklärte Savina Homann vom WirkRaum-Team der Caritas.
Ausstellung eröffnet
Passend zum inhaltlichen Schwerpunkt des Abends wurde im Anschluss die Ausstellung von drei InterMedia-Absolventinnen der FHV eröffnet. Chiara Rudigier, Ildikó Horváth und Kathrin Troger zeigen in ihren Bachelorarbeiten zwei Plakatkampagnen sowie einen Kurzfilm, die sich mit Zivilcourage und dem Schutzraum Frauenhaus auseinandersetzen. Die Ausstellung ist noch bis 23. Dezember im WirkRaum während der Öffnungszeiten zu sehen.
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