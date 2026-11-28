Bei der anschließenden Mahnwache im WirkRaum standen betroffene Frauen und ihre Geschichten im Mittelpunkt. Die Berichte – vorgetragen von Studentinnen der einzelnen FHV-Fachbereiche – verdeutlichen eindrücklich, wie unterschiedlich und oft schleichend Gewaltbeziehungen entstehen und wie schwer es für betroffene Frauen ist, sich aus diesen Beziehungen zu befreien. „Die Texte berühren und rütteln auf, weil sie Zahlen und Statistiken Gesichter und Stimmen geben“, erklärte Savina Homann vom WirkRaum-Team der Caritas.