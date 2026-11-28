Koordiniert werden die Einsätze von der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Mehrere Polizeieinheiten arbeiten dabei zusammen und stimmen sich regelmäßig mit Behörden, Sicherheitsdiensten und Einrichtungen der Jugendarbeit ab. Gerade während der Adventszeit soll so für ein sicheres Umfeld auf den Weihnachtsmärkten gesorgt werden.