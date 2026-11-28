Mit Beginn der Adventszeit erhöht die Polizei ihre Präsenz auf den Weihnachtsmärkten in Vorarlberg. Im Rahmen der Initiative „VOKUS“ werden in den kommenden Wochen zusätzliche Streifen und gezielte Kontrollen durchgeführt. Ziel ist es, die Sicherheit auf den Märkten zu gewährleisten und das Sicherheitsgefühl der Besucher zu stärken.
Einen Lokalaugenschein machte Sicherheitslandesrat Markus Klien (FPÖ) am Freitag auf dem Weihnachtsmarkt am Bregenzer Kornmarktplatz. Dabei begleitete er Einsatzkräfte bei einer Schwerpunktaktion.
Unsere Weihnachtsmärkte sind beliebte Orte der Begegnung. Mir ist es wichtig, dass die Menschen dort die Vorweihnachtszeit unbeschwert genießen können.
Markus Klien, Sicherheitslandesrat
„Unsere Weihnachtsmärkte sind beliebte Orte der Begegnung. Mir ist es wichtig, dass die Menschen dort die Vorweihnachtszeit unbeschwert genießen können. Mit VOKUS setzen wir bewusst auf eine sichtbare und ansprechbare Polizei, die durch ihre Präsenz möglichen Gefahren vorbeugt und das Sicherheitsgefühl der Besucherinnen und Besucher stärkt“, betont Klien.
Maßnahmen Teil von „VOKUS“-Initiative
Die Maßnahmen sind Teil der Initiative „VOKUS“, die seit 2024 zusätzlich zum regulären Polizeidienst läuft. Regelmäßig wird dabei an öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen, in Zügen und bei Veranstaltungen kontrolliert. Laut Land Vorarlberg fallen dafür jährlich rund 45.000 Einsatzstunden an.
Koordiniert werden die Einsätze von der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Mehrere Polizeieinheiten arbeiten dabei zusammen und stimmen sich regelmäßig mit Behörden, Sicherheitsdiensten und Einrichtungen der Jugendarbeit ab. Gerade während der Adventszeit soll so für ein sicheres Umfeld auf den Weihnachtsmärkten gesorgt werden.
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