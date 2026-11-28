Im Heimspiel gegen Austria Salzburg wären alles andere als drei Punkte für die Bregenzer eine Enttäuschung. Wieder anzuschreiben ist enorm wichtig für die Festspielstädter – man bewegt sich schon gefährlich nahe an der roten Zone der Tabelle. Einige Ausfälle erschweren das Vorhaben allerdings.
Mit der 1:2-Niederlage zuletzt bei der Vienna trotz Führung verloren die Bregenzer weiter an Boden, sind nun schon gefährlich nah am hinteren Tabellendrittel der 2. Liga angekommen. Darum gibt es an der Marschrichtung für das heutige Heimspiel gegen Austria Salzburg, das sich am vergangenen Spieltag ebenfalls mit 1:2 der Admira geschlagen geben musste und dabei ebenfalls mit 1:0 in Front gelegen war, keine Zweifel. „Es zählt nur ein Sieg“, stellt Sportkoordinator Patrick Schneider klar, „wir müssen in dieser Saison nicht vorne mitspielen, aber weiter abrutschen dürfen wir auch nicht mehr.“
Bekannte Gesichter
Dass das Duell mit dem Aufsteiger, bei dem mit Simon Nesler-Täubl ein Lustenauer zwischen den Pfosten steht und Ex-Altacher Christian Gebauer schon achtmal getroffen hat, kein Selbstläufer wird, ist den Festspielstädtern aber bewusst. „Es wird 100 Prozent von allen brauchen. Salzburg hat sehr starke Einzelspieler, die müssen wir entschärfen. Und selbst sicher stehen und unsere Chancen effizienter verwerten, als bisher in dieser Saison.“
Einige Ausfälle
Nicht vereinfachen werden dieses Vorhaben allerdings die Ausfälle in der Offensive – mit Atsushi Zaizen, Anteo Fetahu, Le’Sean Sealey fehlen Trainer Martin Brenner gleich drei angeschlagene Stürmer.
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