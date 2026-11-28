Mit der 1:2-Niederlage zuletzt bei der Vienna trotz Führung verloren die Bregenzer weiter an Boden, sind nun schon gefährlich nah am hinteren Tabellendrittel der 2. Liga angekommen. Darum gibt es an der Marschrichtung für das heutige Heimspiel gegen Austria Salzburg, das sich am vergangenen Spieltag ebenfalls mit 1:2 der Admira geschlagen geben musste und dabei ebenfalls mit 1:0 in Front gelegen war, keine Zweifel. „Es zählt nur ein Sieg“, stellt Sportkoordinator Patrick Schneider klar, „wir müssen in dieser Saison nicht vorne mitspielen, aber weiter abrutschen dürfen wir auch nicht mehr.“