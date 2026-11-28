Gestern, um vier Uhr nachmittags hob Nina Ortlieb in Richtung Denver ab. „Wir werden dort kommende Woche trainieren, bevor es dann weiter zu den ersten Rennen nach Beaver Creek geht“, verrät die Lecherin, die vor der Anreise zum Flughafen noch eine Extraschicht auf Schnee einlegte. Bereits vor acht Uhr morgens nutzte sie in Zürs am Arlberg die perfekten Bedingungen in der Flexenarena, wo sie einige Riesentorlauf-Tore fuhr.