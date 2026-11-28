Nur vier Österreicherinnen werden am heutigen Samstag beim Weltcup-Riesentorlauf in Killington (US) an den Start gehen. Man habe derzeit nicht mehr gesunde Läuferinnen mit dem nötigen Leistungsniveau, ließ ÖSV-Damenchef Hannes Zöchling wissen. Da kommt es gerade recht, dass mit Nina Ortlieb eine ehemalige Juniorenweltmeisterin in dieser Disziplin über ein Comeback im „Riesen“ nachdenkt.
Gestern, um vier Uhr nachmittags hob Nina Ortlieb in Richtung Denver ab. „Wir werden dort kommende Woche trainieren, bevor es dann weiter zu den ersten Rennen nach Beaver Creek geht“, verrät die Lecherin, die vor der Anreise zum Flughafen noch eine Extraschicht auf Schnee einlegte. Bereits vor acht Uhr morgens nutzte sie in Zürs am Arlberg die perfekten Bedingungen in der Flexenarena, wo sie einige Riesentorlauf-Tore fuhr.
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