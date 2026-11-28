In Vorarlberg sind die Treibstoffpreise im November auf das niedrigste Niveau seit Februar gesunken. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert statt einer pauschalen Spritpreisbremse eine gezielte Unterstützung für die Haushalte im Ländle und allgemeine Maßnahmen für einen geringeren Treibstoffverbrauch.
In den ersten 26 Tagen des Novembers lag der durchschnittliche Benzinpreis in Vorarlberg bei 1,65 Euro je Liter. Das sind 19 Cent weniger als im Oktober und 29 Cent weniger als im September. Aktuell kostet ein Liter 1,59 Euro – so wenig wie zuletzt Ende Februar. Auch Diesel wurde wieder billiger: Der Novemberdurchschnitt beträgt 2,08 Euro nach 2,17 Euro im Oktober und 2,22 Euro im September. Der aktuelle Preis liegt um die 1,99 Euro. Die Auswertung des VCÖ basiert auf Daten der E-Control.
Kritik an pauschaler Preisbremse
Der VCÖ hält die derzeitige Spritpreisbremse für sozial wenig treffsicher. Laut einer Analyse von Daten der Statistik Austria tanken Haushalte mit mehr als 5000 Euro Monatseinkommen fast dreieinhalbmal so viel Treibstoff wie Haushalte mit höchstens 2200 Euro.
Von der aktuellen Spritpreisbremse profitieren ausgerechnet die besserverdienenden Haushalte am stärksten.
Michael Schwendinger, VCÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Besserverdienende würden daher stärker von der Entlastung profitieren, argumentiert VCÖ-Experte Michael Schwendinger: „Von der aktuellen Spritpreisbremse profitieren ausgerechnet die besserverdienenden Haushalte am stärksten. Maßnahmen, die die Bevölkerung bei der Reduktion des Spritverbrauchs unterstützen, sind das Mittel der Wahl. Dort, wo das nicht ausreicht, müssen künftige finanzielle Unterstützungen jenen Menschen zugutekommen, die sie wirklich benötigen.“ Eine solche bedarfsorientierte Hilfe soll über eine Begrenzung der Margen finanziert werden.
Weniger Verbrauch als Ziel
Zugleich vermisst der VCÖ Schritte, die den Spritbedarf im Land senken. Eine Verbrauchsreduktion um 20 Prozent hätte laut Schwendinger für die Fahrtkosten denselben Effekt wie ein Rückgang des Dieselpreises von 1,99 auf 1,59 Euro oder des Benzinpreises von 1,59 auf 1,27 Euro. Als Möglichkeiten nennt die Organisation Kampagnen für sparsames Fahren, niedrigere Tempolimits, Fahrgemeinschaften und Öffi-Jobtickets.
Weniger Erdölverbrauch würde nach Ansicht des VCÖ auch die Abhängigkeit von Importen verringern: Allein im ersten Halbjahr 2026 flossen dafür mehr als vier Milliarden Euro ins Ausland.
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