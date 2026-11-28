In den ersten 26 Tagen des Novembers lag der durchschnittliche Benzinpreis in Vorarlberg bei 1,65 Euro je Liter. Das sind 19 Cent weniger als im Oktober und 29 Cent weniger als im September. Aktuell kostet ein Liter 1,59 Euro – so wenig wie zuletzt Ende Februar. Auch Diesel wurde wieder billiger: Der Novemberdurchschnitt beträgt 2,08 Euro nach 2,17 Euro im Oktober und 2,22 Euro im September. Der aktuelle Preis liegt um die 1,99 Euro. Die Auswertung des VCÖ basiert auf Daten der E-Control.