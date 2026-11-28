Nach einer blassen ersten Halbzeit sah es nicht so aus, als ob für SW Bregenz im Heimspiel gegen Austria Salzburg viel zu holen wäre. Im zweiten Abschnitt drehte die Brenner-Elf dann aber auf – und holte sich doch noch drei wichtige Punkte.
Bregenz startete unsicher in das Duell mit Austria Salzburg. Zwar versuchte die Mannschaft von Martin Brenner schnell, die Kontrolle über die Partie zu erlangen, machte dabei aber Fehler. Und in der 19. Minute rächte sich das lasche Defensivverhalten der Bregenzer erstmals. Ex-Altacher Christian Gebauer leitete den Gäste-Angriff mit einer Flanke ein, über Umwege kam die Kugel zu Christian Kuetz – der schoss aus spitzem Winkel am kurzen Pfosten ein, Goalie Joao Paulo sah nicht gut aus.
Nur wenig später lief Gebauer alleine auf Bregenzer Gehäuse zu. Keeper Paulo klärte, den Nachschuss kratzte William Rodrigues von der Linie – was der Abwehrchef nur mit einem etwas ratlosen Kopfschütteln quittieren konnte. Auch den Rest der ersten Halbzeit lief die Austria weiter Angriffe, die wurden aber von den Hausherren entschärft. Mit dem 0:1 ging es in die Pause, noch war für Bregenz nichts verloren.
Einwechslung ging voll auf
Im zweiten Abschnitt ging es aber ähnlich weiter, die Mozartstädter blieben gefährlich. Meist über den sehr aktiven Gebauer, vorerst aber weiteren Torerfolg. Dann aber nützte Bregenz seine Chance – der eingewechselte Matheus Cecchini reagierte nach einem Gestocher im Austria-Strafraum schnell und jagte die Kugel volley unter die Latte (63.). Wenig später traf Kapitän Rodrigues nur das Außennetz, die Festspielstädter hatten jetzt das Momentum auf ihrer Seite. Und drehten die Partie noch komplett. Wieder war es Cecchini, der am langen Pfosten genau richtig stand und zum 2:1 für Bregenz einschob (80.).
Beim 2:1 blieb es. Bregenz kletterte auf Platz acht, ist wieder einstellig – willkommene Punkte für die Vorarlberger, trotz schwachem Auftritt in der ersten Spielhälfte. „Das haben wir gebraucht, ein ganz wichtiger Sieg für uns“, sagte auch der erleichterte Sportkoordinator Patrick Schneider.
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