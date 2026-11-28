Einwechslung ging voll auf

Im zweiten Abschnitt ging es aber ähnlich weiter, die Mozartstädter blieben gefährlich. Meist über den sehr aktiven Gebauer, vorerst aber weiteren Torerfolg. Dann aber nützte Bregenz seine Chance – der eingewechselte Matheus Cecchini reagierte nach einem Gestocher im Austria-Strafraum schnell und jagte die Kugel volley unter die Latte (63.). Wenig später traf Kapitän Rodrigues nur das Außennetz, die Festspielstädter hatten jetzt das Momentum auf ihrer Seite. Und drehten die Partie noch komplett. Wieder war es Cecchini, der am langen Pfosten genau richtig stand und zum 2:1 für Bregenz einschob (80.).