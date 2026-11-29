Die verbliebenen Bewohner eines Gebäudes im dritten Bezirk in Wien mussten mehr als ein Jahr ohne Warmwasser, Heizung und Strom auskommen. Eine Schikane. Nun können sie zumindest wieder heiß duschen und in einer nicht frostigen Wohnungen sitzen. Doch die Sache ist für die Betroffenen noch nicht ausgestanden.
Es ist eine Geschichte, die für viel Aufregung bei „Krone“-Lesern gesorgt hat. Im Zinshaus in der Paulusgasse 5 in der Landstraße mussten Mieter ohne Heizung und Warmwasser auskommen – und zwar über ein ganzes Jahr!
Bei den aktuellen Temperaturen um 0 Grad hätte sich die Lage jetzt aber gefährlich zugespitzt. Nun gibt es aber erstmals gute Nachrichten: Die Beheizbarkeit sowie die Warmwasserversorgung der noch bewohnten Wohnungen wurden rechtzeitig vor Wintereinbruch von dem Vermieter dauerhaft wiederhergestellt.
Die „Krone“ begleitete SPÖ-Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch bei ihrem Besuch in die Liegenschaft im Paulusviertel. Schon beim Öffnen der Wohnungstür strömt uns wohlige Wärme entgegen. „Jetzt können wir endlich wieder heizen und kochen. Die letzten Wochen waren eine Qual. Vor allem für meine zwei Kinder“, erzählt Frau Maria R., die dort noch eine von insgesamt noch fünf verbliebenen Mieter ist.
Wir lassen nicht zu, dass auf den Rücken der Mieter spekulative Geschäfte gemacht werden. Die Stadt Wien geht dagegen koordiniert und nachhaltig vor.
SPÖ-Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch
Die Versorgung erfolgte erst nach behördlichem Einschreiten und unter Androhung verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt, so die MieterHilfe Wien. „Ich wohne seit über 26 Jahren hier und hänge einfach sehr an meinem Zuhause“, so die Angestellte, die sich nicht vertreiben lassen will.
Maria R. hat einen unbefristeten Mietvertrag und sieht es nicht ein, dass „der neue Eigentümer einfach herkommt und sie weg haben will“. Zahlreiche Wohnungen in dem Gebäude stehen leer und sind teilweise in einem verwahrlosten Zustand. Einige Wohneinheiten sind behördlich versiegelt, bei anderen fehlen die Wohnungseingangstüren.
Doch für die Bewohner ist die Sache vorerst noch nicht ausgestanden. Weitere notwendige Erhaltungsmaßnahmen sind Gegenstand des laufenden Verfahrens beim Bezirksgericht. Maria R. sagt: „Ich gebe nicht auf und werde weiter kämpfen!“
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