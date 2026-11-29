Die „Krone“ begleitete SPÖ-Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch bei ihrem Besuch in die Liegenschaft im Paulusviertel. Schon beim Öffnen der Wohnungstür strömt uns wohlige Wärme entgegen. „Jetzt können wir endlich wieder heizen und kochen. Die letzten Wochen waren eine Qual. Vor allem für meine zwei Kinder“, erzählt Frau Maria R., die dort noch eine von insgesamt noch fünf verbliebenen Mieter ist.