Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Mitten im Ländle gibt es ein Restaurant, in dem sich alles um die Kartoffel dreht. Ein Besuch im „Spuds“ in Hohenems.
David South, so der Name des seit 2018 in Vorarlberg lebenden Engländers, hat sich dafür entschieden, einer Delikatesse aus seinem Heimatland Tribut zu zollen: der „Spud“ – britischer Slang für Kartoffel. Daher auch der Name seines „Foodtrucks ohne Räder“, wie er seinen Laden selbst gerne nennt: „Spuds – Die Grumparei“.
In unseren Breitengraden kennt man die Kartoffel vor allem als Beilage. Doch hier ist sie, und das zurecht, die Protagonistin. „Jacket Potatoes“, also Ofenkartoffeln mit verschiedensten Zutaten, stehen hier im Vordergrund. Es gibt sie mit Chili drauf, Hüttenkäse, Ananas (ja, das funktioniert tatsächlich) oder mit Baked Beans und Käse. Wir können alles wärmstens empfehlen.
Wir hatten zudem formidable „Bratspuds Bravas“ (eine Art Patatas bravas, wie der Name vermuten lässt) mit einer Aioli und Tomaten-Limetten-Sauce sowie eine schöne Fritten-Alternative: „Jacket Crisps“, frittierte Kartoffelschalen.
Wenn Sie das noch nie probiert haben, glauben Sie uns: Es ging uns gleich und wir waren mehr als positiv überrascht!
Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3,5/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: Spuds - Die Grumprarei, Hohenems
Ein weiterer USP: Alles wird selbst gemacht. Von der Mayonnaise über das eingelegte Gemüse bis zu den Desserts. Plus: Man legt großen Wert auf Regionalität und auf die Minimierung von Lebensmittelverschwendung. Hut ab!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.