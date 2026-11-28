Je nach Quelle gibt es in unserer Galaxie, der Milchstraße, hundert bis vierhundert Milliarden Sterne. Nehmen wir an, es sind 200 Milliarden – eine absurd große Zahl? Nicht doch! Das ist nur knapp die Fläche von Lustenau – in Quadratzentimetern gemessen. Nun haben die meisten dieser Sterne auch Planeten. Wie viele genau, weiß man natürlich nicht, aber der Planetenbesitz scheint zum guten Ton zu gehören. Die Schätzungen gehen von 800 Milliarden bis zu 3,6 Billionen. Sagen wir: 1,8 Billionen werden es schon sein. Die meisten dieser Planeten sind atmosphärelose Felsbrocken oder heiße Gaskugeln. So etwas wie die Erde ist selten. Aber was heißt schon selten, bei den Riesenzahlen relativiert sich alles.