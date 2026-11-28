Alle Hangexpositionen oberhalb von rund 2600 Metern

Vorsicht sei allgemein in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten geboten. Betroffen seien alle Hangexpositionen oberhalb von rund 2600 Metern. Einzig bei Südhängen finden sich die Schwachschichten vermehrt erst oberhalb von rund 3000 Metern. In Vorarlberg gilt die Warnstufe drei für das Rätikon und Teile der Silvretta. In Tirol sind vor allem der Bereich zwischen Samnaungruppe und Zillertaler Alpen und Osttirol mit der Venediger- und Glocknergruppe betroffen.