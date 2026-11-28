Wintersportler haben sich heuer über den frühen und teils ausgiebigen Schneefall in Vorarlberg gefreut – doch gerade in höheren Lagen sollten Skifahrer und Tourengeher besondere Vorsicht walten lassen.
Die Lawinengefahr in den Bergen Westösterreichs ist weiter teilweise erheblich. Die Lageberichte der Bundesländer Tirol und Vorarlberg meldeten für Samstag für höher gelegene Bereiche in den Zentralalpen die Warnstufe drei der fünfteiligen Skala. Der Wind hat den Neuschnee vom Donnerstag – lokal fielen bis zu 30 Zentimeter – vor allem im Hochgebirge verfrachtet. Im unteren Teil der Schneedecke können Schwachschichten schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden.
Alle Hangexpositionen oberhalb von rund 2600 Metern
Vorsicht sei allgemein in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten geboten. Betroffen seien alle Hangexpositionen oberhalb von rund 2600 Metern. Einzig bei Südhängen finden sich die Schwachschichten vermehrt erst oberhalb von rund 3000 Metern. In Vorarlberg gilt die Warnstufe drei für das Rätikon und Teile der Silvretta. In Tirol sind vor allem der Bereich zwischen Samnaungruppe und Zillertaler Alpen und Osttirol mit der Venediger- und Glocknergruppe betroffen.
Die Lawinengefahr bleibt auch über den Samstag hinaus bestehen. Wie die Lawinenwarndienste betonten, habe man derzeit noch wenig Informationen aus dem Gelände, weshalb Wintersportler die Lawinengefahr vor Ort besonders gründlich prüfen und beurteilen sollten. Dazu sei Erfahrung nötig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.