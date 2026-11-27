Doppelter Schicksalsschlag für Antonia aus Tirol: Peter Schutti, der langjährige Lebensgefährte und Manager der Schlagersängerin, erlitt einen Schlaganfall und wurde an der Halsschlagader operiert, wie ihr Management bestätigte. Gleichzeitig kämpft ihr Vater gegen den Krebs.
Für ihren Vater, der schwer an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, hatte Antonia bereits 2025 ihr Leben umgestellt und war von Mallorca zeitweise nach Linz gezogen, um ihren Papa zu pflegen. Dann der Schock: Ihr Lebensgefährt erlitt völlig überraschend einen Schlaganfall, wie ihr Management der „Bild“-Zeitung bestätigte.
Risikoeingriff bei Peter Schutti
2026 kam für das Paar die nächste Hiobsbotschaft: Schutti musste an der Halsschlagader operiert werden – ein Risikoeingriff.
Wie das Management nun erklärte, habe Schutti die OP gut überstanden, leide aber weiterhin an den Folgen des Eingriffs: Er sei gesundheitlich eingeschränkt und könne seine beruflichen Aufgaben als Manager seiner Lebensgefährtin nicht wie gewohnt wahrnehmen.
„Ich dachte, die Welt stürzt über mir zusammen“
„Die Diagnose bei Peter und ihre Folgen waren ein absoluter Schock für mich“, erkärt Antonia aus Tirol in einer Stellungnahme. „Alles kam so plötzlich. Ich dachte, die Welt stürzt über mir zusammen.“
Dennoch möchte sie ihren Mut nicht verlieren, heißt es in der Nachricht weiter: „Ich gebe nicht auf und glaube fest daran, dass Peter sich mit der Zeit weitgehend erholen wird. Dennoch bin ich realistisch und weiß, dass dies einige Veränderungen mit sich bringt.“
Das Paar hielt sein Privatleben zunächst bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Bei Auftritten sei Antonia aus Tirol aber wiederholt auf ihren Peter angesprochen worden, erklärte das Management nun. Darum habe man sich entschieden, „die Hintergründe öffentlich zu machen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.