Matjasec ist seit Juli 2025 in Salzburg

Im Juli 2025 dockte er bei den Jungbullen an, kam zuerst in der U18 und mittlerweile auch bei Zweitligist Liefering zum Einsatz. Nach einer Eingewöhnungszeit ging die Entwicklung des Flügelspielers zuletzt rasant nach oben: „Er hat in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr viel gelernt“, nimmt sein Coach positiv wahr. Neben seinen Qualitäten ist er ein „richtig sympathischer Kerl, der uns als Gruppe sehr gut tut.“ Geht seine Entwicklung so weiter, dürfte ihn wohl auch Bullen-Trainer Danny Röhl bald bemerken . . .