Miha Matjasec ist bei Salzburgs U19 nach mehreren sehr starken Vorstellungen in der Youth League in aller Munde. Sein Trainer Danny Galm lobte den 17-Jährigen im Gespräch mit der „Krone“ in den Himmel.
Drei Spiele, drei Vorlagen, vier Tore: Die bisherige Bilanz von Miha Matjasec in der Youth League liest sich sehr gut. Der 17-Jährige begeistert in den ersten drei Partien von Salzburgs U19 mit viel Tempo, Abschlussstärke und sehr guter Technik. „Ein außergewöhnlich guter Fußballer“, kommt sein Trainer Danny Galm beim Slowenen ins Schwärmen.
Matjasec ist seit Juli 2025 in Salzburg
Im Juli 2025 dockte er bei den Jungbullen an, kam zuerst in der U18 und mittlerweile auch bei Zweitligist Liefering zum Einsatz. Nach einer Eingewöhnungszeit ging die Entwicklung des Flügelspielers zuletzt rasant nach oben: „Er hat in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr viel gelernt“, nimmt sein Coach positiv wahr. Neben seinen Qualitäten ist er ein „richtig sympathischer Kerl, der uns als Gruppe sehr gut tut.“ Geht seine Entwicklung so weiter, dürfte ihn wohl auch Bullen-Trainer Danny Röhl bald bemerken . . .
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