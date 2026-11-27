Der ehemalige Salzburg-Trainer Marco Rose bleibt mit seinem Klub AFC Bournemouth auf Rekordkurs – und das sogar in Unterzahl.
Mit dem 2:1 (0:1) in der Europa League bei Celta Vigo bauten die „Cherries“ ihre Vereinsbestmarke auf wettbewerbsübergreifend zehn Siege in Serie aus.
Bournemouth führt die Tabelle der Europa League mit der maximalen Ausbeute von 15 Punkten an und hat einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde gemacht.
Zudem ist der Premier-League-Fünfte der erste englische Fußball-Verein, der bei seinem Debüt auf europäischer Ebene seine ersten fünf Spiele gewonnen hat. International ist die Elf von der englischen Südküste laut dem Datendienst Opta das erst dritte Team, das seit über 50 Jahren in der Geschichte der bedeutenden europäischen Wettbewerbe seine ersten fünf Spiele für sich entschied. Zuvor gelang dies dem 1. FC Nürnberg 1961/62 und Ararat Jerewan 1972/73.
Freude und Stolz bei Rose
„Was für eine Mannschaft, was für ein Kampfgeist, was für eine Energie! Ich bin wirklich stolz, nachdem wir in Unterzahl gespielt und 0:1 zurückgelegen haben“, sagte Rose nach dem Spiel. „Wir waren unerbittlich und haben nie aufgehört, an diesen Sieg zu glauben.“
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