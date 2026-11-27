Zudem ist der Premier-League-Fünfte der erste englische Fußball-Verein, der bei seinem Debüt auf europäischer Ebene seine ersten fünf Spiele gewonnen hat. International ist die Elf von der englischen Südküste laut dem Datendienst Opta das erst dritte Team, das seit über 50 Jahren in der Geschichte der bedeutenden europäischen Wettbewerbe seine ersten fünf Spiele für sich entschied. Zuvor gelang dies dem 1. FC Nürnberg 1961/62 und Ararat Jerewan 1972/73.