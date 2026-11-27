Meistens läuft Polizeiarbeit ja anders als im Film, doch am Donnerstagabend spielten sich in Kärnten filmreife Szenen ab: Um sich einer Kontrolle zu entziehen, gab der Lenker eines italienischen Autos Gas, mehrere Streifen und Straßensperren konnten ihn nicht stoppen, er verletzte einen Polizisten.
Donnerstagabend kontrolliert die Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung der Landespolizeidirektion Kärnten in einer sogenannten PUMA-Schwerpunktaktion am Verkehrskontrollpunkt Arnoldstein Fahrzeuge. Dazu wird der Verkehr von der Südautobahn abgeleitet. Gegen 19.30 Uhr missachtet jedoch ein Autolenker aus Italien kurz nach der Einreise die Ableitung und rast mit hoher Geschwindigkeit auf der A2 in Richtung Villach.
Eine Streife nimmt sofort die Verfolgung auf und versucht, den Wagen anzuhalten – was der Lenker ignoriert. Auf Höhe der Abfahrt Arnoldstein verlässt der Verfolgte die A2, mit weit überhöhter Geschwindigkeit flüchtet er auf der B111 Richtung Nötsch. Dort dreht er um und fährt wieder in Richtung Autobahnauffahrt Arnoldstein.
Wie im Film...
Eine entgegenkommende Streife stellt ihren Einsatzwagen quer über die Fahrbahn der B111, um das Fluchtfahrzeug zu stellen. Der Lenker weicht der Straßensperre aber über das Bankett aus und prallt gegen den querstehenden Streifenkraftwagen! Dennoch fasst er sich rasch, setzt die Fahrt fort – mit dem beschädigten Fahrzeug flüchtet er auf die A2 und rast in Fahrtrichtung Italien.
Auf Höhe des Kontrollpunktes Arnoldstein muss der Lenker verkehrsbedingt sein Fluchtfahrzeug anhalten. Polizisten wollen ihn festnehmen, öffnen die Türen des Fluchtfahrzeuges. In diesem Moment steigt der Lenker wieder aufs Gas, schiebt den vor seinem Auto stehenden PKW zur Seite und kann so in Richtung Italien weiter flüchten. Durch diese Kollision und die zuschlagende Tür des Fluchtfahrzeuges wird ein Polizeibeamter zu Boden geschleudert und verletzt. Er muss nach medizinischer Erstversorgung im LKH Villach ambulant versorgt werden.
Auch in Italien Straßensperre durchbrochen
Das Fluchtfahrzeug setzt indessen seine Fahrt Richtung Italien fort und wird dabei von zwei Streifen verfolgt. Die zwischenzeitlich verständigte italienische Polizei nimmt ebenfalls die Verfolgung auf und errichtet im Bereich Porpetto bei Udine eine Straßensperre. Diese durchbricht der Lenker und kann erneut unerkannt flüchten!
Spektakuläre Flucht mit gutem Grund!
Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um ein Schlepperfahrzeug gehandelt haben. Neben dem Lenker dürften sich noch mindestens drei weitere Personen in dem Fahrzeug befunden haben.
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