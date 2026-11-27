Auf Höhe des Kontrollpunktes Arnoldstein muss der Lenker verkehrsbedingt sein Fluchtfahrzeug anhalten. Polizisten wollen ihn festnehmen, öffnen die Türen des Fluchtfahrzeuges. In diesem Moment steigt der Lenker wieder aufs Gas, schiebt den vor seinem Auto stehenden PKW zur Seite und kann so in Richtung Italien weiter flüchten. Durch diese Kollision und die zuschlagende Tür des Fluchtfahrzeuges wird ein Polizeibeamter zu Boden geschleudert und verletzt. Er muss nach medizinischer Erstversorgung im LKH Villach ambulant versorgt werden.