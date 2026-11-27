Ein neuer Rekord der Abweichung

Laut Copernicus war der 23. November – also der vergangene Montag – weltweit 2,25 Grad wärmer als am Vergleichstag im Schnitt der vorindustriellen Zeit. „Das ist ein neuer Rekord für die tägliche Temperaturabweichung, also die Differenz der globalen Temperatur von ihrem Durchschnitt für diese Zeit im Jahr“, heißt es von Copernicus. Der bisherige Rekord vom 17. November 2023 wurde damit übertroffen, damals war es 2,20 Grad wärmer als am Vergleichstag der vorindustriellen Zeit.