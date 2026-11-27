Wintereinbruch täuscht
Zwei-Grad-Marke: Unsere Erde wird immer heißer
Der Wintereinbruch in unseren Breitengraden würde anderes annehmen lassen, doch die aktuellen Temperaturen täuschen: Die weltweite Durchschnittstemperatur hat erstmals eine Woche lang mehr als zwei Grad über dem Vergleichszeitraum der vorindustriellen Zeit gelegen. Das bestätigte der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus. Unser Planet heizt sich damit weiterhin unaufhaltsam auf ...
Vom 18. bis 24. November lagen die Temperaturen mehr als zwei Grad über der Durchschnittstemperatur der Vergleichstage im Zeitraum 1850 bis 1900. Eigentlich wollte die Weltgemeinschaft die Erderwärmung bei 1,5 Grad stoppen.
„Eindringlicher Vorgeschmack“
„Zum ersten Mal war es weltweit an sieben aufeinanderfolgenden Tagen um mehr als zwei Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitalter“, sagte Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus. „Das ist zwar nicht gleichbedeutend mit dem Überschreiten der im Pariser Abkommen festgelegten langfristigen Zwei-Grad-Schwelle, aber es ist ein eindringlicher Vorgeschmack darauf, wohin sich unser Klima entwickelt.“
Mit dieser Grafik zeigt Copernicus die durchschnittliche Temperaturentwicklung weltweit:
Insgesamt war die gemessene Temperatur laut Copernicus überhaupt erst in drei Monaten über zwei Grad höher als im jeweiligen Referenzzeitraum – im Februar 2024 an vier Tagen und im November 2023 an zwei Tagen. Der aktuelle November übertrifft dies bei weitem – zumal die Schwelle vor der zusammenhängenden Woche in dem Monat auch schon an drei einzelnen Tagen überschritten wurde.
1,5-Grad-Ziel wird verfehlt
Eigentlich wollte die Weltgemeinschaft die Erderwärmung sogar bei 1,5 Grad stoppen, um die katastrophalsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge ist mittlerweile jedoch nicht mehr vermeidbar, dass die Marke zumindest zeitweise gerissen wird.
Die hohen Temperaturen derzeit werden neben der Erderwärmung vom Klimaphänomen El Niño angeheizt, das laut der Weltwetterorganisation diesmal wohl so heftig ausfällt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.
Ein neuer Rekord der Abweichung
Laut Copernicus war der 23. November – also der vergangene Montag – weltweit 2,25 Grad wärmer als am Vergleichstag im Schnitt der vorindustriellen Zeit. „Das ist ein neuer Rekord für die tägliche Temperaturabweichung, also die Differenz der globalen Temperatur von ihrem Durchschnitt für diese Zeit im Jahr“, heißt es von Copernicus. Der bisherige Rekord vom 17. November 2023 wurde damit übertroffen, damals war es 2,20 Grad wärmer als am Vergleichstag der vorindustriellen Zeit.
Burgess ruft angesichts der Rekorde zu einer schnellen Verringerung klimaschädlicher Treibhausgase auf: „El Niño wird kommen und wieder gehen, die zugrunde liegende Erwärmung durch Treibhausgasemissionen wird jedoch bestehen bleiben, es sei denn, wir senken diese Emissionen.“
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