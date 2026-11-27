Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute erklärt er, warum Schadenfreude der Psychohygiene dienen kann.
Seien wir ehrlich: Vor Schadenfreude ist kaum einer gefeit, auch wenn sie nicht die edelste aller menschlichen Emotionen ist. Ich erliege ihr bisweilen ebenfalls, und darum habe ich – statt sie einfach nur zu genießen wie bisher – mich einmal gefragt, in welchen Situationen Schadenfreude bei mir entsteht. Dabei bin ich auf mehrere Gesetzmäßigkeiten gestoßen:
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