Seien wir ehrlich: Vor Schadenfreude ist kaum einer gefeit, auch wenn sie nicht die edelste aller menschlichen Emotionen ist. Ich erliege ihr bisweilen ebenfalls, und darum habe ich – statt sie einfach nur zu genießen wie bisher – mich einmal gefragt, in welchen Situationen Schadenfreude bei mir entsteht. Dabei bin ich auf mehrere Gesetzmäßigkeiten gestoßen: