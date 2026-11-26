Fans von „Rocky“ aufgepasst: Der neue Film „I Play Rocky“ (ab sofort im Kino) erzählt die Geschichte des Kultfilms aus den 70er-Jahren. Der Jungstar Anthony Ippolito schlüpft dabei in die Rolle von Sylvester Stallone. Er bewundert den Hollywoodstar, der damals seinen Box-Film gegen viele Widerstände drehte, wie er der „Krone“ im Interview verriet: „Er hat so viel Gegenwind überstanden. Ich schaue wirklich zu ihm auf. Er ist ein unglaublicher Drehbuchautor und Schauspieler.“