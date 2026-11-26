Zum Aufzählen der rot-weiß-roten Starterinnen beim Riesentorlauf in Killington braucht man nicht einmal eine ganze Hand – dafür bleiben gleich fünf Startplätze ungenützt. Doch auch im Europacup blieben zuletzt Plätze frei. Für Trainer Hannes Zöchling natürlich nicht die Wunschvorstellung. Doch er liefert eine plausible und doch harte Erklärung, warum das so ist. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Michael Gratzer.
Stephanie Brunner, Julia Scheib, Franziska Gritsch und Ricarda Haaser – das Aufgebot unserer Ski-Damen für den samstägigen Riesentorlauf in Killington ist ganz schnell aufgezählt. Mehr werden es nicht mehr. Denn fünf Plätze nützt der ÖSV in Amerika gar nicht. Und das als große Skination.
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