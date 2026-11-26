Der Klimawandel verändert die Niederschlagsmuster in Vorarlberg drastisch, wie eine aktuelle Auswertung von Greenpeace aufzeigt. Im bundesweiten Vergleich ist das Ländle besonders stark von heftigen Niederschlägen betroffen. Österreichweite Spitzenreiter: Dornbirn und Bregenz.
Im Zeitraum 2010 bis 2025 wurden in Dornbirn durchschnittlich 23,4 Starkregentage pro Jahr gezählt – mehr als in jeder anderen der 80 untersuchten österreichischen Gemeinden. Dahinter folgt Bregenz mit 21,6 Tagen. Als Starkregentag gilt ein Tag, an dem mehr als 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Das geht aus einer aktuellen Datenanalyse von Greenpeace hervor.
Es regnet seltener, dafür immer heftiger. Wenn diese Wassermassen abregnen und auf versiegelte Betonwüsten treffen, kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen.
Melanie Ebner, Greenpeace
Bild: Greenpeace Österreich
Melanie Ebner, Expertin bei Greenpeace für Boden- und Naturschutz, macht den fortschreitenden Klimawandel für die Veränderungen im Wettersystem verantwortlich: „Die Klimakrise verändert unser Wetter spürbar. Es regnet seltener, dafür aber immer heftiger. Wenn diese Wassermassen abregnen und auf versiegelte Betonwüsten treffen, kann der Boden das viele Wasser nicht aufnehmen. Immer häufiger sehen wir die verheerenden Folgen: überlastete Kanalisationen, schwere Überschwemmungen und Menschen, die ihr Hab und Gut in den Fluten verlieren.”
Acht Vorarlberger Gemeinden unter „Top 11“
Alle acht untersuchten Vorarlberger Gemeinden liegen im österreichweiten Vergleich unter den ersten elf. Nach Dornbirn und Bregenz folgen Hohenems mit 17,6, Rankweil mit 16,1, Götzis mit 15,8 und Lustenau mit 15,5 Starkregentagen jährlich. Feldkirch kommt auf 14,9 Tage, Bludenz auf 14,4. Den stärksten Zuwachs im Land verzeichnet Feldkirch: Gegenüber dem Zeitraum 1980 bis 1995 stieg die Zahl dort um 22,05 Prozent.
Weniger Regenfälle, dafür heftigere
Österreichweit gab es von 2010 bis 2025 im Schnitt 4,2 Regentage pro Jahr als im Vergleichszeitraum von 1980 bis 1995. Insgesamt 80 Prozent der untersuchten Gemeinden registrieren einen Rückgang der Regentage. Zugleich nahm aber die durchschnittliche Niederschlagsmenge um 21,6 Millimeter beziehungsweise 3,37 Prozent zu. In 74 der 80 Gemeinden wurden mehr Starkregentage festgestellt.
Grünflächen können helfen, das Risiko lokaler Überflutungen zu minimieren, da das Wasser auf unversiegelten Flächen leichter versickern kann. Ihr Anteil beträgt gemäß der aktuellen Greenpeace-Studie in Lustenau 55,3 Prozent, in Rankweil 49,5 und in Hohenems 45,2 Prozent. In Bregenz sind es noch 38,3, in Bludenz sogar nur 29 Prozent.
Unversiegelte, gesunde Böden können Wassermassen wie ein Schwamm aufsaugen und im Boden speichern.
Melanie Ebner, Greenpeace
Bild: Greenpeace Österreich
Ebner dazu: „Unversiegelte, gesunde Böden können Wassermassen wie ein Schwamm aufsaugen und im Boden speichern. Mehr Natur in Städten schützt nicht nur vor Überflutungen, sondern kühlt Städte auch an heißen Sommertagen durch natürliche Verdunstung ab. Außerdem bringt sie neuen Lebensraum für tierische Stadtbewohner.”
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