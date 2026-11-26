Melanie Ebner, Expertin bei Greenpeace für Boden- und Naturschutz, macht den fortschreitenden Klimawandel für die Veränderungen im Wettersystem verantwortlich: „Die Klimakrise verändert unser Wetter spürbar. Es regnet seltener, dafür aber immer heftiger. Wenn diese Wassermassen abregnen und auf versiegelte Betonwüsten treffen, kann der Boden das viele Wasser nicht aufnehmen. Immer häufiger sehen wir die verheerenden Folgen: überlastete Kanalisationen, schwere Überschwemmungen und Menschen, die ihr Hab und Gut in den Fluten verlieren.”