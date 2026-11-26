Zwei Kinder im Alter von neun und 14 Jahren sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Hittisau (Bregenzerwald) verletzt worden. Ein 30-jähriger Lenker verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Sein Auto geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und erfasste einen neunjährigen Bub. Dieser wurde in Folge gegen seine Schwester geschleudert.