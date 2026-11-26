Zwei Kinder im Alter von neun und 14 Jahren sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Hittisau (Bregenzerwald) verletzt worden. Ein 30-jähriger Lenker verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Sein Auto geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und erfasste einen neunjährigen Bub. Dieser wurde in Folge gegen seine Schwester geschleudert.
Der 30-Jährige fuhr gegen 7.35 Uhr auf der L5 von Sibratsgfäll in Richtung Hittisau. Kurz vor Straßenkilometer 2,66 geriet sein Wagen auf der verschneiten Fahrbahn ins Schleudern und kam rechts von der Straße ab. Dabei traf das Fahrzeug einen neunjährigen Buben, der sich mit seiner 14-jährigen Schwester auf dem Schulweg befand.
Durch den Aufprall wurde der Junge gegen das Mädchen geschleudert. Dieses wiederum verlor das Gleichgewicht und kam ebenfalls zu Sturz.
Kinder ins Krankenhaus Dornbirn gebracht
Beide Kinder erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung versorgte die beiden an der Unfallstelle und brachte sie anschließend ins Krankenhaus Dornbirn.
Ein Alkotest beim Fahrer fiel negativ aus. Am leicht beschädigten Pkw waren Winterreifen montiert.
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