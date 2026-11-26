Ein Zwischenfall im Heizraum einer Tischlerei in Götzis in Vorarlberg rief am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Ein zunächst vermuteter Silobrand bestätigte sich nicht. Wie sich herausstellte, kam es im Firmengebäude zu einer Verpuffung.
Gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Silobrand gerufen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, konnte ein solcher aber rasch ausgeschlossen werden.
Wie sich bei der Kontrolle durch die Einsatzkräfte herausstellte, war es im Bereich des Heizraums des Tischlereibetriebs zu einer Verpuffung gekommen. Die Ursache ist noch nicht vollständig geklärt.
Straße wieder befahrbar
Die Feuerwehr Götzis war mit 36 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, auch die Polizei kam zum Einsatzort. Wegen der Einsatzfahrzeuge war die Straße vorübergehend nicht befahrbar.
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