Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der L52 im Kreuzungsbereich beim dortigen Hofer-Markt. Der Pkw-Lenker übersah offenbar ein sich in Richtung Meiningen näherndes Fahrzeug und krachte mit Wucht dagegen. Drei Personen wurden bei der heftigen Karambolage verletzt und von der Rettung medizinisch versorgt.