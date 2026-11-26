Ein Pkw-Lenker übersah am Donnerstagvormittag in Rankweil in Vorarlberg in einem Kreuzungsbereich ein querendes Auto. Es kam zur Kollision. Drei Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der L52 im Kreuzungsbereich beim dortigen Hofer-Markt. Der Pkw-Lenker übersah offenbar ein sich in Richtung Meiningen näherndes Fahrzeug und krachte mit Wucht dagegen. Drei Personen wurden bei der heftigen Karambolage verletzt und von der Rettung medizinisch versorgt.
Beide Autos Schrott
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash erheblich beschädigt. Die Feuerwehr Rankweil sicherte die Unfallstelle an der stark befahrenen Straße ab und schob beide Fahrzeuge von der Fahrbahn.
Anschließend säuberten die Einsatzkräfte die Straße von herumliegenden Fahrzeugteilen und streuten Ölbindemittel. Nach kurzer Zeit konnte die Straße wieder freigegeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.