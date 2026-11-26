Alles wurde ab den frühen Morgenstunden versucht, der halbe Platz auch kurzfristig geräumt, dann gab man die „Mission Impossible“ auf. Auch die Rasenheizung war den Schneemassen in Rapids Trainingszentrum nicht gewachsen. „Kein Problem, wir jammern nicht, suchen immer nach Lösungen“, stellte Trainer Hoff Thorup seinen Plan um. Kapitän Seidl und Co. übersiedelten ums Eck in die Sportarena Wien.