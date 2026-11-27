Nervös – das beschreibt den Zustand von Energieversorgern und Exekutive nach dem Anschlag auf ein Umspannwerk im Linzer Süden samt Stromausfall in 20.000 Haushalten am besten. Drei Tage später, in der Nacht zum Donnerstag, rückte die Polizei aus, weil im Zaun, der das neu umgebaute Umspannwerk „Hütte Süd“ – es versorgte künftig den Lichtbogenofen der Voest – umgibt, ein Loch entdeckt worden war. Weitere Beschädigungen gab es aber nicht.