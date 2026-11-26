Eine E-Mail der Bildungsdirektion Kärnten sorgt aktuell in den Konferenzräumen der Schulen für Kopfschütteln. Die Bildungseinrichtungen sind dazu angehalten, ein Foto von Landeshauptmann Daniel Fellner in den Schulräumlichkeiten aufzuhängen. Damit soll aber nicht einer möglichen Eitelkeit des Landeschefs Genüge getan werden, sondern lediglich dem Gesetz ...