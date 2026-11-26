„In einer Zeit steigender Energiepreise, volatiler Weltmärkte und wachsender Abhängigkeit von Energieimporten ist die Umstellung unserer Prozesswärme von Gas auf Biomasse ein entscheidender Schritt zur Absicherung unseres Produktionsstandortes“, erkärt Rhomberg den Grund für die Umstellung, die einen weiteren Schritt zur Energieautonomie des Unternehmens darstellt: Denn bereits vor acht Jahren wurde die Firma an das Fernwärmenetz des EnergieWerks Ilg angeschlossen. Den Strom produziert zudem seit über einem Jahrzehnt zu einem Viertel die hauseigene Photovoltaikanlage.