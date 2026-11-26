Das Vorarlberger Traditionsunternehmen Fussenegger Gruppe stellt in Dornbirn seine Prozesswärmeversorgung für die Textilveredelung von Erdgas auf regionale Biomasse um. Durch die Kooperation mit der neuen Energiezentrale Wallenmahd von EnergieWerk Ilg werden so jährlich knapp 3000 Tonnen an klimaschädlichen Emissionen eingespart.
Die Unternehmensgruppe benötigt zur Veredelung großer Stoffmengen kontinuierlich Heißwasser und Dampf. Um den jährlichen Energiebedarf zu stillen, strömten bislang zwölf Millionen Kilowattstunden aus fossilen Quellen in die Fabrikshallen. Ab sofort liefert das benachbarte Biomasseheizwerk von EnergieWerk Ilg die benötigte Prozessenergie, welche komplett aus regionalen Reststoffen statt des bisherigen Erdgases gewonnen wird.
Millionenbetrag investiert
Für die Anbindung an das Biomassewerk nahm die Fussenegger Holding um Geschäftsführer Stephan Rhomberg rund eineinhalb Millionen Euro in die Hand. Durch die Umstellung verringert sich der CO2-Fußabdruck des Unternehmens massiv: Laut Angaben der Betreiber fallen pro Jahr fast 3000 Tonnen weniger Treibhausgase an.
In einer Zeit steigender Energiepreise, volatiler Weltmärkte und wachsender Abhängigkeit von Energieimporten ist die Umstellung für uns entscheidend.
Stephan Rhomberg, Geschäftsführer Fussenegger Holding
„In einer Zeit steigender Energiepreise, volatiler Weltmärkte und wachsender Abhängigkeit von Energieimporten ist die Umstellung unserer Prozesswärme von Gas auf Biomasse ein entscheidender Schritt zur Absicherung unseres Produktionsstandortes“, erkärt Rhomberg den Grund für die Umstellung, die einen weiteren Schritt zur Energieautonomie des Unternehmens darstellt: Denn bereits vor acht Jahren wurde die Firma an das Fernwärmenetz des EnergieWerks Ilg angeschlossen. Den Strom produziert zudem seit über einem Jahrzehnt zu einem Viertel die hauseigene Photovoltaikanlage.
Das Projekt zeigt, dass der Ausstieg aus fossilen Energieträgern technisch machbar, wirtschaftlich sinnvoll und mit regionalen Ressourcen realisierbar ist.
Tobias Ilg, Geschäftsführer EnergieWerk Ilg
„Die Anbindung war für alle Beteiligten eine technische Herausforderung. Die enge Zusammenarbeit bei der Planung war entscheidend, um die neue Wärmeversorgung auf die Anforderungen der Textilveredelung abzustimmen. Der geschlossene Kreislauf in Verbindung mit der installierten Wärmerückgewinnung sichert eine bestmögliche Ressourcennutzung“, erklärt Tobias Ilg, Geschäftsführer EnergieWerk Ilg und fügt hinzu: „Das Projekt zeigt, dass der Ausstieg aus fossilen Energieträgern technisch machbar, wirtschaftlich sinnvoll und mit regionalen Ressourcen realisierbar ist.“
Politik sieht Vorbildwirkung für heimische Industrie
Energielandesrat Markus Klien (FPÖ) bewertet diesen Schritt als essenziellen Baustein für den künftigen Klimaschutz. Die Strategie des Landes sieht im Rahmen der Energieautonomie Vorarlberg vor, bis zum Jahr 2050 ausschließlich auf erneuerbare Energiequellen umzustellen. „Das Projekt von Fussenegger und EnergieWerk Ilg zeigt eindrücklich, dass dieser Weg auch in energieintensiven Industriebetrieben möglich ist. Entscheidend sind Energieeinsparung, höhere Effizienz und der konsequente Ausbau erneuerbarer Energieträger – immer mit Blick auf Nachhaltigkeit, Leistbarkeit und Versorgungssicherheit“, so Landesrat Klien.
Und der Kurs scheint erfolgreich gesetzt: Im Jahr 2024 konnte der Anteil an grüner Energie im Land bereits auf 46,3 Prozent gesteigert werden. Bis 2030 sollen es 50 Prozent sein. Industriebetriebe gelten bei dieser Transformation als wichtigster Hebel.
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