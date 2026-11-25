Luis und Paul Schnetzer ballerten das Sulner 1b-Team an die Tabellenspitze der 3. Landesklasse, die Vorderländer überwintern mit der Herbstkrone. Im Tabellenkeller ist es eng, die halbe Liga steckt im Abstiegskampf.
Herbstmeister Sulz 1b und Absteiger Schlins 1b drückten der Herbstsaison in der 3. Landesklasse ihren Stempel auf. Die Sulner waren in der Vorsaison denkbar knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt, jetzt sind die Vorderländer drauf und dran, Versäumtes nachzuholen. Und konnten sich dabei auf zwei Topscorer verlassen: Luis und Paul Schnetzer, die allerdings keine Brüder sind. Die beiden erzielten knapp die Hälfte der Sulner Treffer.
Schlins 1b musste im Vorjahr aus der 2. Landesklasse absteigen. Das Team hat sich gefangen, dem Wiederaufstieg steht nicht mehr allzu viel im Weg.
Die Ligaüberraschungen sind allerdings andere Teams: Das Altacher Future Team und Andelsbuch 1b spielten in der Vorsaison noch eine Liga tiefer, den Erfolgsrun von 2025/26 setzen beide Teams fort. Allerdings wird es kaum für den nächsten Aufstieg reichen, der Abstand zu den vorderen Mannschaften dürfte schon zu groß sein.
Umgekehrt steckt die halbe Liga im Abstiegskampf. Wenig überraschend stehen FC Lustenau 1c und Gaißau 1b auf den beiden letzten Plätzen, beide hatten im Vorjahr Mühe mit dem Klassenerhalt. Enttäuschend war die herbstliche Vorstellung von BW Feldkirch 1b, die Montfortstäder verpassten im Vorjahr noch den Aufstieg knapp, jetzt zittert man um den Ligaerhalt. Großwalsertal 1b und Klostertal sind ebenso im Abstiegskampf involviert wie die Aufsteiger Schruns 1b, Koblach 1b und Tisis 1b. Auf ein ruhiges Frühjahr können sich nur wenige Teams einrichten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.