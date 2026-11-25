Umgekehrt steckt die halbe Liga im Abstiegskampf. Wenig überraschend stehen FC Lustenau 1c und Gaißau 1b auf den beiden letzten Plätzen, beide hatten im Vorjahr Mühe mit dem Klassenerhalt. Enttäuschend war die herbstliche Vorstellung von BW Feldkirch 1b, die Montfortstäder verpassten im Vorjahr noch den Aufstieg knapp, jetzt zittert man um den Ligaerhalt. Großwalsertal 1b und Klostertal sind ebenso im Abstiegskampf involviert wie die Aufsteiger Schruns 1b, Koblach 1b und Tisis 1b. Auf ein ruhiges Frühjahr können sich nur wenige Teams einrichten.