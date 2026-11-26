Eine Firma in der Vorarlberger Gemeinde Dornbirn ist in finanzielle Schieflage geraten. Das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch wurde bereits eingeleitet. Gläubiger können nun ihre Forderungen anmelden.
Über das Vermögen der EO Automation GmbH in Dornbirn wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen steht mit 34.000 Euro in der Kreide, Dienstnehmer sind nicht betroffen. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Tobias Gisinger in Dornbirn bestellt, die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 25. Jänner 2027 am Landesgericht Feldkirch statt.
Die Zahlungsunfähigkeit ist nach Einschätzung des Geschäftsführers am 11. Oktober eingetreten. Bis Ende Oktober seien noch Versuche unternommen worden, die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren, doch schließlich wurde der operative Geschäftsbetrieb vollständig eingestellt.
Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 14. Jänner 2027 über den KSV1870 anmelden.
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