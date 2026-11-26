Über das Vermögen der EO Automation GmbH in Dornbirn wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen steht mit 34.000 Euro in der Kreide, Dienstnehmer sind nicht betroffen. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Tobias Gisinger in Dornbirn bestellt, die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 25. Jänner 2027 am Landesgericht Feldkirch statt.