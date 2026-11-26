Die schwarz-blaue Landesregierung hatte gerade wirklich keinen Lauf. In den letzten Wochen dominierte sie mit der fast verunglückten Wahl von Landeshauptfrau-Stellvertreter Wolfgang Mayer (ÖVP) im Landtag und dem Hickhack um Postenbesetzungen die Schlagzeilen. Am Mittwoch hat sie ein Budget beschlossen, das eigentlich genug Anlass für Kritik bieten würde.