Eineinhalb Jahre vor dem Termin der nächsten Salzburger Landtagswahl steigt die Nervosität spürbar an. Mit dem Rohdaten-Desaster bei einer eigenen Umfrage lenken die Roten die Aufmerksamkeit auf sich. Eders vehementes Drängen in die Regierung könnte nach hinten losgehen.
Die schwarz-blaue Landesregierung hatte gerade wirklich keinen Lauf. In den letzten Wochen dominierte sie mit der fast verunglückten Wahl von Landeshauptfrau-Stellvertreter Wolfgang Mayer (ÖVP) im Landtag und dem Hickhack um Postenbesetzungen die Schlagzeilen. Am Mittwoch hat sie ein Budget beschlossen, das eigentlich genug Anlass für Kritik bieten würde.
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