Einen bärenstarken Auftritt legte Aushilfs-Goalie Mareks Mitens beim 2:0-Sieg in Bozen hin. Mit seinem Shutout betrieb der Lette viel Eigenwerbung. Heute gastieren die Laibacher in der Horten-Arena. Ein weiterer Langzeit-Ausfall vertieft die Sorgenfalten. Und vier Cracks fehlen den Rotjacken ab nächster Woche.