Für den jungen Kärntner sollte die Sanierung seines geerbten Hauses ein großer Schritt in die Zukunft werden. Doch aus der erhofften finanziellen Unterstützung wurde ein Rechtsstreit. Am Donnerstag wurde am Landesgericht Klagenfurt darüber verhandelt, wer für den Verlust von knapp 62.000 Euro an Fördermitteln verantwortlich ist.